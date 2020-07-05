Новости

Британия инвестирует в исследование долгосрочных последствий COVID-19 16:44
Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг 16:43
Видео: Наталия Орейро завела Instagram и опубликовала "русский" пост 16:31
Болгарские полицейские вышли на акцию протеста из-за условий труда 16:25
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков 16:15
Фото: певица МакSим восстанавливается после тяжелой автокатастрофы 16:09
Сторонница Олимпиады в Токио Юрико Коике близка к победе в выборах мэра 16:08
Китайцы поддерживают кандидатуру Канье Уэста в президенты США 15:55
Губернатор Токио Юрико Коикэ победила на выборах и остается на второй срок 15:54
В Петербурге открыт памятник морякам, погибшим в Баренцевом море 15:44
Эдуар Филипп снова стал мэром Гавра 15:42
Пять пилотов "Формулы-1" отказались преклонять колено на Гран-при Австрии 15:13
Брутальный броневик "Коналю-330". УАЗ, который выпускали серийно 15:00
COVID-19 обрушит рождаемость в Италии 14:46
Около 10 тысяч военнослужащих мобилизованы на борьбу с наводнением в Японии 14:37
В Берлине станцию метро назовут в честь русского композитора 13:49
В Латинской Америке проходят первые с начала пандемии выборы 13:49
В Кирове ребенок выпал из окна 5 этажа и выжил 13:44
Пострадавший при обрушении в Зуевке находится в тяжелом состоянии 13:08
"Оренбург" получил разрешение на проведение матча против "Рубина" 13:03
В Крыму и Севастополе число выявленных случаев COVID-19 превысило 1000 13:03
Вертолет сел на МКАД из-за крупной автоаварии 12:44
Какие онлайн-мероприятия подготовили "Московские сезоны" 12:42
В Бразилии отказались от обязательного ношения масок в общественных местах 12:31
Эксперты: Население стало хуже соблюдать правила самозащиты от COVID-19 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
05.07.2020 15:44
Рубрика: Власть

В Петербурге открыт памятник морякам, погибшим в Баренцевом море

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга появился еще один мемориал погибшим морякам-подводникам - в честь 14 офицеров, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года при аварии атомной подводной лодки АС-31, неофициально названной "Лошарик".

- Они героически боролись с огнем, ценой собственной жизни спасли своих товарищей, спасли аппарат, не допустили еще большей катастрофы, - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, возлагая цветы к памятнику. - Они до конца выполнили свой долг. Для молодого поколения российских моряков они всегда будут пример героизма, самоотверженности и любви к Родине.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
СМИ: Ремонт сгоревшей АПЛ "Лошарик" начнется осенью

Автор мемориала, который представляет собой венок на морских волнах с надписью "Подвигу подводников глубоководного аппарата Министерства обороны РФ, погибших в Баренцевом море 01.07.2019" и установлен рядом с могилами моряков - академик Российской Академии художеств, народный художник РФ, лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина Михаил Переяславец. Имена Героев России увековечены также на карте Северной столицы - в честь Андрея Вознесенского, Дениса Долонского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова, Николая Филина названы улицы в Петергофе.

- 18 марта 2020 года Топонимическая комиссия рекомендовала присвоить имя Героя России Дениса Долонского школе № 337 Невского района и имя Героя России Николая Филина школе № 430 Петродворцового района, - добавили в Смольном. - Решение о присвоении школам имен Героев России Константина Сомова, Дмитрия Соловьева, Дениса Опарина и Андрея Воскресенского будет принято на очередном заседании Топонимической комиссии.

Отметим, что это уже пятый памятник погибшим морякам на Серафимовском кладбище. Здесь также находятся братские захоронения военных моряков-тихоокеанцев, погибших при выполнении служебного долга 7 февраля 1981 года, моряков теплохода "Механик Тарасов", погибших в Атлантическом океане 16 февраля 1982 года, моряков теплохода "Полесск", погибших 17 сентября 1993 года, а также моряков атомной подводной лодки "Курск", погибших 12 августа 2000 года.

Справка "РГ"

АС-31 ("Лошарик") - российская атомная подлодка, предназначенная для работы на большой глубине. Прочный корпус корабля собран из титановых сфер, способных выдерживать большое давление - отсюда и неофициальное название подлодки. Все ее характеристики засекречены. По данным из открытых источников, 60-метровая АС-31 способна погружаться на глубину до шести километров и оснащена выдвижными колесами для передвижения по морскому дну.

В регионах Власть Безопасность Армия Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Фото

Главное сегодня

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
По факту гибели рабочих на стройке в Кировской области возбудили дело
Кабмин выделил 7,45 млрд руб. медикам, работающим с больными COVID
Какие страны вновь ввели ограничения из-за COVID-19
В Балтиморе толпа протестующих отправила в залив памятник Колумбу
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка