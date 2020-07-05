В Петербурге открыт памятник морякам, погибшим в Баренцевом море

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга появился еще один мемориал погибшим морякам-подводникам - в честь 14 офицеров, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года при аварии атомной подводной лодки АС-31, неофициально названной "Лошарик".

- Они героически боролись с огнем, ценой собственной жизни спасли своих товарищей, спасли аппарат, не допустили еще большей катастрофы, - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, возлагая цветы к памятнику. - Они до конца выполнили свой долг. Для молодого поколения российских моряков они всегда будут пример героизма, самоотверженности и любви к Родине.

Автор мемориала, который представляет собой венок на морских волнах с надписью "Подвигу подводников глубоководного аппарата Министерства обороны РФ, погибших в Баренцевом море 01.07.2019" и установлен рядом с могилами моряков - академик Российской Академии художеств, народный художник РФ, лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина Михаил Переяславец. Имена Героев России увековечены также на карте Северной столицы - в честь Андрея Вознесенского, Дениса Долонского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова, Николая Филина названы улицы в Петергофе.

- 18 марта 2020 года Топонимическая комиссия рекомендовала присвоить имя Героя России Дениса Долонского школе № 337 Невского района и имя Героя России Николая Филина школе № 430 Петродворцового района, - добавили в Смольном. - Решение о присвоении школам имен Героев России Константина Сомова, Дмитрия Соловьева, Дениса Опарина и Андрея Воскресенского будет принято на очередном заседании Топонимической комиссии.

Отметим, что это уже пятый памятник погибшим морякам на Серафимовском кладбище. Здесь также находятся братские захоронения военных моряков-тихоокеанцев, погибших при выполнении служебного долга 7 февраля 1981 года, моряков теплохода "Механик Тарасов", погибших в Атлантическом океане 16 февраля 1982 года, моряков теплохода "Полесск", погибших 17 сентября 1993 года, а также моряков атомной подводной лодки "Курск", погибших 12 августа 2000 года.

Справка "РГ"

АС-31 ("Лошарик") - российская атомная подлодка, предназначенная для работы на большой глубине. Прочный корпус корабля собран из титановых сфер, способных выдерживать большое давление - отсюда и неофициальное название подлодки. Все ее характеристики засекречены. По данным из открытых источников, 60-метровая АС-31 способна погружаться на глубину до шести километров и оснащена выдвижными колесами для передвижения по морскому дну.