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05.07.2020 22:00
Рубрика: Экономика

Крым. Июль. Перезагрузка

600 крымских санаториев и отелей возобновили свою работу
Текст: Алексей Вакуленко (Евпатория - Ялта)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Крымские объекты размещения стали принимать гостей с материковой части России. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, к июлю почти 600 объектов размещения в регионе предоставили обязательства о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора и таким образом заявили о начале работы.
На пляже "Дельфин", в поселке Ливадия, ожидают большой наплыв отдыхающих. Фото: Александр Корольков/РГ На пляже "Дельфин", в поселке Ливадия, ожидают большой наплыв отдыхающих. Фото: Александр Корольков/РГ
На пляже "Дельфин", в поселке Ливадия, ожидают большой наплыв отдыхающих. Фото: Александр Корольков/РГ

Санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, гостиницы, гостевые дома, базы отдыха и кемпинги обязуются соблюдать актуальные рекомендации Роспотребнадзора, в том числе дезинфицировать территории, проводить профилактику от COVID-19 и термометрию сотрудников и гостей, обеспечивать соблюдение социальной дистанции в общепите и местах общего пользования.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что на пляжах между шезлонгами должна соблюдаться социальная дистанция, а сам пляжный инвентарь регулярно обрабатываться и дезинфицироваться.

Фото: Николай Гернет / РГ
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В санатории "Золотой берег", что в Евпатории, более половины путевок на июль уже распроданы. По оценкам замдиректора здравницы Алексея Тужикова, это меньше, чем в былые годы. "Но настрой оптимистичный, - заверяет он, проходя мимо санаторского бассейна, который от моря отделяют считаные метры. - Санаторий, хоть и открылся 15 июня, фактически пустовал. Но за это время мы трижды, согласно требованиям Роспотребнадзора, протестировали персонал на СОVID-19. Одно такое массовое тестирование стоит 300 тысяч рублей. Закупили необходимое количество рециркуляторов воздуха, антисептиков, средств индивидуальной защиты".

По пути интересуемся у только что приехавших гостей здравницы впечатлениями. Марина Любимцева из Санкт-Петербурга на лечении в Крыму впервые. Но за первые часы отдыха успела и процедуры принять, и даже в море искупаться. "У меня проблемы с опорно-двигательным аппаратом, даже с палочкой передвигаться нелегко, по моей просьбе мне предоставили на время инвалидную коляску", - рассказала она.

По прогнозам, в июле в Крыму отдохнут около полутора миллионов туристов. Уже сейчас уровень бронирования превышает 90 процентов

Неподалеку от нее расположились Татьяна Рябчук с дочкой Викторией из Сургута. Первым делом по приезде она с ребенком отправилась на пляж. "На крымском побережье - тоже впервые, но уже думаем, как хорошо было бы вернуться сюда следующим летом, - говорит Татьяна. - Здесь очень комфортно и, главное, не чувствуешь напряжения, даже несмотря на то, что в магазинах и других общественных местах Евпатории приходится надевать маски".

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
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В евпаторийском отеле "Петр" к началу июля оказались забронированы около 70 процентов мест. Гендиректор гостиницы Дмитрий Бойченко не исключил, что загрузка в июле-августе позволит покрыть убытки от двухмесячного простоя весной из-за требований режима повышенной готовности. ""Люди, которые не смогли приехать к нам весной, все-таки решили это сделать в июле-августе, - пояснил он. - Плюс добавились новые гости, которые среди прочего не имеют возможности выехать за рубеж. Сейчас большую часть наших постояльцев составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга".

Среди них - и Алла Иванова, которая приехала в Крым с дочерью и внучкой из российской столицы. "Условия отменные, водичка морская теплая, - не скрывает удовольствия она. - Заранее на всякий случай даже оформили справки о состоянии здоровья. Но требование об их обязательном предъявлении отменили до нашего приезда.

По прогнозам министерства курортов Крыма, в июле в республике отдохнут около полутора миллионов туристов. Уже сейчас в некоторых регионах уровень бронирования превышает 90 процентов.

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