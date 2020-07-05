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05.07.2020 17:24
Рубрика: Общество

МЧС предупредило об экстремальной жаре на Юге России 6 и 7 июля

Текст: Юрий Гень

Региональные управления МЧС по Краснодарскому краю, Ставрополью и Северной Осетии распространили сообщения об экстремально сильной жаре на Юге России. Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств.

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
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По данным МЧС Краснодарского края, 6 и 7 июля в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +39 градусов по Цельсию. При этом прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением числа лесных пожаров и возгоранием на промышленных объектах.

В эти же дни в Ставропольском крае температура воздуха достигнет + 40 градусов по Цельсию, сообщает региональное управление МЧС. В крае установлен пятый класс пожароопасности - чрезвычайный.

На Кубани и Ставрополье водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном автотранспорте и делать это только в случае крайней необходимости. Местным жителям - по возможности оставаться в тени или охлаждаемом помещении, чтобы не получить солнечный или тепловой удар. При нахождении под открытыми лучами солнца рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду с обязательным головным убором.

В Северной Осетии 6 и 7 июня температура воздуха достигнет +38 градусов по Цельсиию. Это немногим меньше, чем на Кубани или Ставрополье, тем не менее, в республике также сохраняется пятый, чрезвычайный, класс пожароопасности.

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