Нулевой пациент сообщил о главном, что он понял про COVID-19

В Калмыкии пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, начали сдавать плазму крови с антителами на COVID-19, которая должна помочь в лечении других больных. Среди них одним из первых на станцию переливания крови пришел Адьян Эрктн. В самом начале эпидемии он оказался так называемым нулевым пациентом в республике.

Как все началось

"Я почувствовал себя плохо. Основные симптомы - слабость, кашель, температура, - вспоминает в разговоре с корреспондентом "Российской газеты"Адьян Эрктн. - Первое время не думал, что это "корона". Но на всякий случай обратился в больницу, потому что не хотел никого заразить. Мне сказали, что ничего страшного нет и через пару дней все пройдет".

Адьян сбил температуру и вроде бы почувствовал себя нормально, но потом температура поднялась снова, стало хуже. После повторного обращения в больницу парня госпитализировали с пневмонией. Снимок КТ показал 15-20 процентов поражения легких".

Поначалу врачи не могли определить наверняка, вызвана ли пневмония коронавирусом или нет. Региональный тест не подтвердил COVID-19, но результаты анализов на федеральном уровне оказались положительными. Так Адьян стал первым пациентом в Калмыкии с официально подтвержденным коронавирусным диагнозом.

"Да, считается, что именно я - тот самый нулевой пациент. Хотя на самом деле со мной приехали и другие зараженные люди, - вспоминает Адьян. - Первые дни было очень сложно, даже страшно. Я много читал о "короне". Каждый день отматывал события назад и думал, где мог ее подхватить и почему именно я?".

Ковид - это не фейк

Состояние Адьяна ухудшалось, усилился кашель, стало трудно дышать, а температура 39 градусов никак не спадала. Тогда о лечение новой болезни было известно немного, а местным врачам приходилось консультироваться с коллегами из Москвы. С помощью таблеток, уколов и капельниц состояние больного все-таки удалось стабилизировать, пациент пошел на поправку.

Через две недели Адьяна выписали, еще две недели он провел в самоизоляции. По словам врачей, легкие полностью восстановились, но Адьян все же решил на полтора-два месяца отказаться от спорта, хотя до болезни активно занимался боксом, кикбоксингом и никогда не жаловался на иммунитет.

Кстати, он не исключает того, что именно спортивная форма и крепкий иммунитет спасли ему жизнь. И, конечно, работа медиков, сумевших в итоге победить неизвестную болезнь. Нулевой пациент благодарит их от всего сердца.

После выздоровления к Адьяну стали обращаться за советом родственники других больных. Звонили даже из Москвы. Люди спрашивали, как справиться с "короной". Консультировать Адьян, конечно, никого не брался, поскольку не является врачом. Он лишь рассказывал о своем опыте, старался поддержать и успокоить обратившихся к нему людей.

А до земляков, которых не коснулась беда и которые излишне легкомысленно относились к COVID-19, Адьян всячески пытался донести главное, что он понял об этой болезни: насколько опасен вирус и что он существует! "Честно говоря, я и сам поначалу считал, что коронавирус - это какой-то фейк, - признался собеседник "РГ". - Насколько серьезно все оказалось на самом деле, я понял, только когда заболел".

Действительно, многие до сих пор не верят в коронавирус. А некоторые считают, если они молоды и здоровы, им точно ничего не угрожает. "Таким я объясняю на своем опыте, что это не так, - говорит нулевой пациент. - Мне 33 года, я спортсмен и со здоровьем у меня все было нормально, но я заболел. Есть и другие люди моложе и здоровее меня, которые тяжело переносят эту болезнь. А самое опасное, что переносчиками инфекции могут быть бессимптомники, которые даже не подозревают о том, что они больны".

Плазма спасения

Когда Адьяну слышал, что жителей Калмыкии, переболевших коронавирусом, приглашают сдать плазму крови с антителами и тем самым помочь в лечении других больным, он не колебался.

"Я хорошо знаю, - говорит Адьян, - что представители старшего поколения тяжелее других переносят коронавирус, особенно при наличии хронических заболеваний. Для них COVID-19 смертельно опасен. И если есть хоть малейшая возможность спасти наших бабушек и дедушек, то от нее нельзя отказываться. Да и молодежи моя плазма поможет поскорее справиться с "короной". Я на себе испытал, как приходится тяжело с этой инфекцией, и теперь могу принести реальную пользу другим пациентам".

В общем, Адьян не задумывался: надо это делать или нет. Просто пошел и сделал, вот и все. Первая мысль была: "Возможно, это кому-то спасет жизнь. Какие тут могут быть сомнения и какие варианты?" Сначала у него взяли анализ на антитела и подтвердили их наличие. Потом он сдал плазму.

"Кстати, специалисты предупредили, что примерно в августе антител у меня, скорее всего, уже не будет, и есть вероятность заразиться снова", - сообщил Адьян.

И в соцсетях нулевой пациент уже призвал других пациентов, переболевших коронавирусом, последовать его примеру и помочь землякам.

"Обращаюсь ко всем, пожалуйста, давайте сдадим плазму, это спасет кому-то жизнь, - пишет нулевой пациент. - Знаю многих, кто переболел, многим не дозвонился, но также знаю, что многие смотрят меня и читают. Передайте своим близким, знакомым, друзьям (тем, кто переболел) пусть сдадут кровь".

Но пока из почти тысячи жителей Калмыкии, перенесших COVID-19, плазму крови сдали единицы. На момент подготовки публикации желание стать донорами плазмы изъявили только шесть человек, перенесших заболевание. Один из них - Адьян.

Четыре тонны крови в год

Республиканской службе крови в Калмыкии в этом году исполнилось 85 лет. Сотрудники регионального центра крови обследуют около десяти тысяч доноров и заготавливает в год более четырех тонн цельной крови. Недавно в качестве донора здесь побывал глава Калмыкии Бату Хасиков, который сдал кровь в рамках всероссийской акции #ОставайсяДонором.

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