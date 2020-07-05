Президент поздравил жителей Калмыкии с юбилеем республики

На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма президента РФ Владимира Путина по случаю 100-летия Республики Калмыкия.

"Создание в июле 1920 года Калмыцкой автономной области трудового народа стало значимым событием, определившим дальнейший путь развития Калмыкии, способствовало экономическому подъему региона, укреплению социальной сферы, сбережению его уникального исторического, культурного, духовного наследия", - говорится в тексте послания.

Там же отмечается, что за прошедшее время в республике построили объекты промышленной, сельскохозяйственной, транспортной инфраструктуры, открыли новые школы и вузы, учреждения науки и здравоохранения.

Президент подчеркнул важность того, что жители Калмыкии чтят заветы своих предков, их самобытные обычаи и традиции и вносят весомый вклад в решение общенациональных задач.