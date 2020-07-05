В Крыму и Севастополе число выявленных случаев COVID-19 превысило 1000

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией на Крымском полуострове превысило 1000 человек, следует из оперативных сводок властей Республики Крым и Севастополя.

В РК с начала пандемии зафиксирован 761 случай COVID-19, из них 568 человек выздоровели, 31 умер, а остальные продолжают лечение. В Севастополе коронавирусом с начала года заразились 245 человек, выписаны из больниц 189 пациентов, 5 умерли.

Новые случаи выявляют у туристов и жителей полуострова, которые посещали другие регионы, а также у контактировавших с больными.

Как написал глава РК Сергей Аксенов на своей страничке "ВКонтакте", 38 случаев COVID-19 на все время были завезены на полуостров из-за границы, 95 - из субъектов РФ. Остальные случаи выявлены у контактных групп, при обращении больных за медицинской помощью, а также при лабораторном скрининге здоровых людей. За последние сутки в республике выявлено 38 новых случаев, выполнено более 2000 тестов на COVID-19.

В Севастополе за прошедшие сутки добавилось шесть новых пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Двое из них - туристы, приехавшие на отдых, еще двое - местные жители, побывавшие у родственников в другом регионе, а остальные контактировали с ранее заболевшими людьми.