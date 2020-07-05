Новости

Пострадавший при обрушении в Зуевке находится в тяжелом состоянии 13:08
"Оренбург" получил разрешение на проведение матча против "Рубина" 13:03
В Крыму и Севастополе число выявленных случаев COVID-19 превысило 1000 13:03
Вертолет сел на МКАД из-за крупной автоаварии 12:44
Какие онлайн-мероприятия подготовили "Московские сезоны" 12:42
В Бразилии отказались от обязательного ношения масок в общественных местах 12:31
Эксперты: Население стало хуже соблюдать правила самозащиты от COVID-19 12:22
По факту гибели рабочих на стройке в Кировской области возбудили дело 12:22
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США 12:19
Кабмин выделил 4,14 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест 12:15
В Кировской области рухнули перекрытия на стройке, есть погибшие 11:57
Президент поздравил жителей Калмыкии с юбилеем республики 11:44
После удара молнии 16-летний российский вратарь попал в реанимацию 11:40
ЕС: Тегеран запустил механизм урегулирования споров по ядерной сделке 11:25
В Москве замечены дикие кабаны 11:15
Индия вновь откроет Тадж-Махал для посетителей 11:04
Исследование: Обоняние и вкус возвращаются не у всех переболевших COVID-19 11:03
В Москве число новых заболевших COVID-19 сократилось почти на 40% 10:51
Почему россияне не хотят пересаживаться на электромобили 10:30
Кабмин выделил 7,45 млрд руб. медикам, работающим с больными COVID 10:25
В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок 10:13
В Хабаровском крае трое детей утонули в Амуре 10:10
Еще 561 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:37
В Балтиморе толпа протестующих отправила в залив памятник Колумбу 09:28
В Сиэтле водитель врезался в толпу протестующих 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
05.07.2020 13:03
Рубрика: Власть

В Крыму и Севастополе число выявленных случаев COVID-19 превысило 1000

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией на Крымском полуострове превысило 1000 человек, следует из оперативных сводок властей Республики Крым и Севастополя.

В РК с начала пандемии зафиксирован 761 случай COVID-19, из них 568 человек выздоровели, 31 умер, а остальные продолжают лечение. В Севастополе коронавирусом с начала года заразились 245 человек, выписаны из больниц 189 пациентов, 5 умерли.

В Крыму отелям запретили принимать детские группы из других регионов

Новые случаи выявляют у туристов и жителей полуострова, которые посещали другие регионы, а также у контактировавших с больными.

Как написал глава РК Сергей Аксенов на своей страничке "ВКонтакте", 38 случаев COVID-19 на все время были завезены на полуостров из-за границы, 95 - из субъектов РФ. Остальные случаи выявлены у контактных групп, при обращении больных за медицинской помощью, а также при лабораторном скрининге здоровых людей. За последние сутки в республике выявлено 38 новых случаев, выполнено более 2000 тестов на COVID-19.

В Севастополе за прошедшие сутки добавилось шесть новых пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Двое из них - туристы, приехавшие на отдых, еще двое - местные жители, побывавшие у родственников в другом регионе, а остальные контактировали с ранее заболевшими людьми.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
По факту гибели рабочих на стройке в Кировской области возбудили дело
Кабмин выделил 7,45 млрд руб. медикам, работающим с больными COVID
Какие страны вновь ввели ограничения из-за COVID-19
В Балтиморе толпа протестующих отправила в залив памятник Колумбу
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка