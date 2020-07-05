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05.07.2020 22:28
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России

Текст: Александр Ершов
В воскресенье вечером в центральном матче 26-го тура РПЛ "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" - 4:2 (2:1). Победа в поединке с "быками" позволила клубу из Санкт-Петербурга уже сегодня, за четыре тура до завершения сезона, официально обеспечить себе золотые медали первенства России по футболу сезона 2019/2020. Это седьмое чемпионство питерской команды, которую тренирует Сергей Семак, в ее истории.
Фото: Андрей Шрамко/ТАСС Фото: Андрей Шрамко/ТАСС
Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Впервые за время существования Российской премьер-лиги чемпион может определиться столь рано - за целых четыре тура до финиша первенства. Для чего "Зениту" необходимо обязательно побеждать "быков", которые ожесточенно сражаются за дающее прямую путевку в Лигу чемпионов "серебро" чемпионата. То есть  южанам самим крайне необходима виктория, чтобы опередить по потерянным очкам спорящие с ним за второе место "Локомотив", "Ростов" и ЦСКА.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит" / ТАСС
"Зенит" уже в этом туре может стать чемпионом России

Но все эти расклады рухнули уже в самом дебюте. Голкипер хозяев Сафонов при выводе мяча в игру от своих ворот отпасовал опытнейшему Газинскому, который необъяснимо засуетился и катнул его назад в штрафную, прямо… на Азмуна. Иранский форвард "Зенита" подарком мгновенно воспользовался, точно пробив в левый от себя угол - 0:1, 5-я минута.

Кроме подаренной оппоненту обидной форы, хозяева еще и столкнулись с тем, что им пришлось поневоле взвинчивать тем и идти вперед немалыми силами. Учитывая же царящую в эти дни в Краснодаре сильнейшую жару (сегодня днем на солнце температура воздуха прилично перепрыгнула отметку в 40 градусов по Цельсию), это могло привести усталости во второй половине. А гости еще и получили возможность действовать на контратаках, которые очень любят проводить Дзюба, Азмун и Малком.

"Быки" выглядели довольно симпатично, держали уверенно мяч, организовывали атаки по обоим флангам, исполнили целую серию угловых. Особенно трудно приходилось оппонентам Вандерсона: бразилец своими проходами по левому краю постоянно создавал напряжение в штрафной гостей.

Такое давление хозяева принесло успех. Правда, на сей раз комбинация началась на правом фланге, где Ольссон отправил в штрафную Петрова, защитник почти от линии ворот откинул мяч назад Уткину, и тот метров с восьми отправил его в сетку - 1:1, 29-я минута.

Причем "быки" продолжили свое игровое шоу - в главные роли теперь вышел центрфорвард Берг. Его первый выстрел с угла вратарской голкипер питерцев Лунев сумел отбить, потом нападающий не попал головой мяч метров с семи в пустой угол. И наконец, швед перехватил оправленный Сантосом мяч своему голкиперу, вынужденному сбить соперника. Однако пенальти на 41-й минуте Вандерсон исполнил крайне неудачно: Лунев парировал не только удар, в затем еще и ликвидировал добивание бразильца.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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На чем невезение кубанцев не закончилось. Перед самым перерывом мяч попал в штрафной в руку Вильене, и арбитр Карасев назначил второй 11-метровый. Дзюбы перехитрил Сафонова - 1:2, 45+1. Капитан сборной России забил свой 16-й мяч в первенстве.

Голевые чудеса продолжилась и после перерыва. На 50-й минуте 20-летний воспитанник Академии "Краснодара" Даниил Уткин фантастическим по красоте ударом с 23-х метров отправил мяч в левую от Лунева "девятку" - 2:2.

Зато в обороне хозяева продолжался хаос. Обычный навес слева Жиркова защитники безуспешно пытались прервать, в результате Азмун (это пятый дубль Сердара за два сезона) в одиночестве добивал в сетку мяч буквально с линии ворот - 2;3, 52-я минута.

"Краснодар" очень старался и дальше, однако очередной ляп его защитников оказался решающим. Лунев выбил мяч от своих ворот, Дзюба перепрыгнул защитникоа недалеко от центра поля в сторону ворот "быков", а Сутормин спокойно оторвался от Мартыновича и пробил мимо Сафонова - 2:4, 73-я минута. Судя по всему, это и был "золотой" гол "Зенита", принесший питерскому клубу, набравшему 62 очка, бесспорное чемпионство в РПЛ.

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