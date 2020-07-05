"Урал" упустил победу в матче против "Уфы"

"Урал" и "Уфа" не смогли выявить победителя в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

"Уфа" принимала соперника на своем стадионе. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Хозяева четко обороняли собственные ворота, а у гостей было не так много шансов на успех.

На 65-й минуте встречи в составе хозяев за вторую желтую карточку в матче был удален румынский защитник Йонуц Неделчару. Екатеринбуржцы получили право на штрафной и воплотили его в забитый мяч. Отличился защитник "Урала" Отман Эль-Кабир.

Несмотря на численное преимущество, гости так и не удержали победу. В компенсированное время Денис Терентьев принес своей команде ничью.

Благодаря этому уфимцы по набранным очкам опередили "Спартак" и вышли на шестое место. У команды Вадима Евсеева 33 очка, "Урал" идет девятым - 32 очка после 26 игр.