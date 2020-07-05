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05.07.2020 19:45
Рубрика: Спорт

"Урал" упустил победу в матче против "Уфы"

Текст: Максим Домчев
"Урал" и "Уфа" не смогли выявить победителя в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

"Уфа" принимала соперника на своем стадионе. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Хозяева четко обороняли собственные ворота, а у гостей было не так много шансов на успех.

Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости
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На 65-й минуте встречи в составе хозяев за вторую желтую карточку в матче был удален румынский защитник Йонуц Неделчару. Екатеринбуржцы получили право на штрафной и воплотили его в забитый мяч. Отличился защитник "Урала" Отман Эль-Кабир.

Несмотря на численное преимущество, гости так и не удержали победу. В компенсированное время Денис Терентьев принес своей команде ничью.

Благодаря этому уфимцы по набранным очкам опередили "Спартак" и вышли на шестое место. У команды Вадима Евсеева 33 очка, "Урал" идет девятым - 32 очка после 26 игр.

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