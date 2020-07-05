Епархиальный церковный суд Екатеринбурга лишил священнического сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Средне-Уральского женского монастыря, называвшего в проповедях эпидемию коронавируса "псевдопандемией" и призывавшего ходить в храмы, не соблюдая карантин. Что скрывается за этой историей "РГ" рассказывает зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям общества и СМИ Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе.

В чем дело - в невежественности бывшего схиигумена Сергия или в его анархической вольнице?

Вахтанг Кипшидзе: Здесь целый комплекс факторов, но, наверное, первый - дефицит духовного образования, который был очевиден в 90-е годы. И продолжает сказываться в деятельности тех священников, которые по каким-то причинам не участвуют в образовательной реформе Церкви, не учатся на курсах повышения квалификации, организуемых священноначалием последние 10 лет. К тому же священник живет в условиях огромного количества разной информации.

Эта информация поступает из очень разнообразных источников, и священник должен быть не только специалистом в области богословия, не только теологом, но и еще и человеком, обладающим широким гуманитарным кругозором. Об этом неоднократно говорил Святейший патриарх, и это требование становится все более и более актуальным. Сейчас, когда публичное пространство полно скандалами, слухами, сплетнями, полунаучными, а то и фантастическими теориями, священнику нужен высокий образовательный уровень и аналитические способности, которые, к сожалению, присущи далеко не всем из тех, кто рукополагался в 90-х или в начале 2000-х, как это было с о. Сергием.

Я общался с теми, кто был лично знаком с бывшим схиигуменом, и они говорили, что люди все-таки меняются. И что о. Сергий "образца" 2010 года это не то же, что о. Сергий "образца" 2020 года. Он был лучше в начале своего служения. Он достаточно долгое время пребывал в сане, и в разные периоды его служение следует оценивать по-разному. Конечно, при его рукоположении оценивались его тогдашние качества, а архиерей, который рукополагает священника, не обладает даром предвидения и не может предугадать, как человек изменится через какое-то время. Наверное, с о. Сергием произошло какое-то радикальное изменение, от которого, к сожалению ( мы это хорошо знаем из христианской традиции), никто не застрахован. Мы всегда находимся в одном шаге от того, что противоположно заповедям Христа. И священнику для того, чтобы превратиться из хорошего проповедника в плохого, часто достаточно этого одного шага. И его можно сделать, не заметив этого. Видимо, это и произошло с бывшим схиигуменом Сергием, который, как мы хорошо знаем, не очень давно начал практиковать жанр интернет-проповедей, которые, на мой взгляд, превратились во что-то такое, что, как минимум, странно слышать. Я прослушал несколько проповедей бывшего схиигумена, и откровенно говоря, не понимаю, где там собственно христианское послание.

Светская аудитория говорит о незаконности его рукоположения. Это не так, его рукополагал архиерей. Но не был ли он рукоположен с нарушением канона?. Его уголовный и тюремный опыт после совершения преступления (хотя он явно исправился) позволял и постричь его в монахи и рукоположить во священники?

Вахтанг Кипшидзе: Суд не вменил ему в вину рукоположение в нарушение канона. Этого не содержится в том судебном решении, которое было принято 3 июля. Поэтому объективно мы должны судить его не по тому, каким он был в те годы, когда совершил преступление и отбывал срок наказания в местах лишения свободы, а по тому, какой он сейчас. Терпеливые и неоднократные (мне просто это известно) попытки его увещевать со стороны правящего архиерея, конечно, показывают человека, который не признает над собой никакого авторитета. А опыт христианского духовного подвига строится на взаимной поддержке. Именно поэтому любой монах имеет духовного отца. И всегда человеку нужен взгляд со стороны. В этом есть духовная гарантия против превращения из смиренного подвижника в зазнавшегося самодура.