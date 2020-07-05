Директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже готов к тому, что на грунтовый "Большой шлем", который пройдет с 27 сентября по 11 октября, приедут не все лучшие. Ведь другой "мэйджор" - US Open - завершится 13 сентября.

- ATP и WTA вместе с организаторами "мэйджоров" усердно работают над созданием расписания на конец сезона, чтобы игроки могли бы выступить на максимальном количестве турниров и заработать. При этом ни один из них не будет обязательным, то есть теннисисты смогут сами выбирать, где выступать, - цитирует Форже Eurosport. - На "Ролан Гаррос" ожидаем увидеть большинство игроков, но в то же время отчетливо понимаем, что не всех. Это будет зависеть от их местоположения.

Чуть ранее организаторы Открытого чемпионата Франции анонсировали зрительскую программу. Они хотят заполнить трибуны наполовину: не более 20 тысяч болельщиков на ранних стадиях турнира и не более десяти тысяч - на финальной стадии.