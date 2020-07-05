Верховный суд Турции решил, что статус храма Святой Софии в Стамбуле может быть пересмотрен. История с собором Святой Софии началась 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, когда в храме, имеющем статус музея и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоялось чтение Корана.

С 1985 года собор Святой Софии в Стамбуле включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Вскоре президент Турции Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть. Его поддержали министерство юстиции и МИД Турции. Лишь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы и для христиан, и для мусульман. Против превращения собора в мечеть высказывались представители Православных церквей и дипломаты ряда стран, включая госсекретаря США Майка Помпео.

"Нельзя возвращаться к временам Средневековья, - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. - Мы живем в многополярном, многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих, поэтому Русская православная церковь считает недопустимым превращение храма Святой Софии в мечеть".

"Нельзя возвращаться к временам Средневековья"

Иларион, как и МИДы ряда государств, инициативу Эрдогана объясняют сложной ситуацией внутри Турции, когда президент встает на сторону тех радикалов, кто давно призывает храм переделать в мечеть. Однако Русская православная церковь разделяет позицию всех православных церквей о том, что статус собора Святой Софии в Стамбуле - это не только внутреннее дело Турции. Храм Святой Софии - это памятник мирового и общехристианского значения, это памятник мировой культуры и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. И его судьбу решать всему миру.

Справка "РГ"

Статус музея храм Святой Софии в Стамбуле получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.