Рынок франчайзинга будет расти за счет малого бизнеса

Кризис может подстегнуть спрос на покупку готового бизнеса.
Стоимость франшиз в сфере детского образования и развития, клининговых услуг и надомного социального обслуживания в среднем обойдется в полмиллиона рублей. Франшиза специализированного продовольственного магазина или сервиса медуслуг обойдется уже в миллион рублей.
По словам Михайличенко, на некоторые франшизы спрос подскочил в период пандемии. В их числе сервисы доставки, бухгалтерские услуги, детские языковые центры. Не потеряли в прибыли медицинские лаборатории и аптеки.
Самый ощутимый удар пришелся на общепит и туристический бизнес. В общей сложности российский рынок недосчитается около 20% объектов, которые работали по франшизе до пандемии.
Быстрее всего восстановится бизнес из сектора услуг - индустрии красоты, физкультуры и спорта, бытовых услуг, непродовольственной розницы, прогнозируют в ассоциации.