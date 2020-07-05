Рынок франчайзинга будет расти за счет малого бизнеса

В 2021 году рынок франчайзинга может вырасти почти на четверть за счет малых и средних предприятий (МСП), а за 10 лет рынок франчайзинга вырастет втрое - до 200 тыс. объектов и охватит 4 млн человек, прогнозируют в Российской ассоциации франчайзинга. Сейчас по франшизе работает лишь около 2% МСП, рассказал "Российской газете" директор ассоциации Юрий Михайличенко.

Кризис может подстегнуть спрос на покупку готового бизнеса.

Стоимость франшиз в сфере детского образования и развития, клининговых услуг и надомного социального обслуживания в среднем обойдется в полмиллиона рублей. Франшиза специализированного продовольственного магазина или сервиса медуслуг обойдется уже в миллион рублей.

2 процента малых и средний компаний работают сейчас по франшизе. За 10 лет рынок франчайзинга может вырасти втрое

По словам Михайличенко, на некоторые франшизы спрос подскочил в период пандемии. В их числе сервисы доставки, бухгалтерские услуги, детские языковые центры. Не потеряли в прибыли медицинские лаборатории и аптеки.

Самый ощутимый удар пришелся на общепит и туристический бизнес. В общей сложности российский рынок недосчитается около 20% объектов, которые работали по франшизе до пандемии.

В период пандемии подскочил спрос на франшизы сервисов доставки, бухгалтерских услуг и детских языковых центров

Быстрее всего восстановится бизнес из сектора услуг - индустрии красоты, физкультуры и спорта, бытовых услуг, непродовольственной розницы, прогнозируют в ассоциации.