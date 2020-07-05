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05.07.2020 11:41
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В ближайшие несколько дней на территории некоторых регионов России ожидается жара +40 градусов и выше. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра РФ.

Фото: iStock
Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России

Так, сорокаградусную жару стоит ожидать жителям Саратовской области с 5 по 7 июля. Аномальная жара будет и в Ростовской (до +41 градуса) и Астраханской (до +42 градусов) областях, а в Калмыкии воздух прогреется до 42-43 градусов.

До отметок +35-40 градусов поднимутся столбики термометров под Воронежем, Тамбовом и Белгородом.

В метеорологическом прогнозе Гидрометцентра также сообщается, что высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность может возникнуть в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях, Башкирии, на Чукотке и местами в Красноярском крае.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что а последние полгода в России зафиксировано более 240 погодных рекордов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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