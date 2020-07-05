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05.07.2020 06:19
Рубрика: Власть

СМИ: Дальность поражения российских электромагнитных пушек выросла в разы

Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 километров, вместо прежних одного-двух.

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"Последние полигонные испытания показали, что эффективность ЭМИ-пушек в отношении воздушных целей составляет семь-восемь километров, максимальная - примерно 10", - со ссылкой на военные источники в оборонно-промышленном комплексе пишет ТАСС.

Эксперты пояснили, что выстрел электромагнитной пушки длится миллисекунды и, учитывая расстояние до цели, достигает ее мгновенно, так как электромагнитное излучение распространяется со скоростью света. Испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года. Главной его проблемой на сегодня остается потребность в больших объемах электроэнергии.

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