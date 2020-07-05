СМИ: Просившего убежища в Австрии россиянина убили недалеко от Вены

В Австрии застрелили просителя убежища из России. Подозреваемый в убийстве, который также оказался россиянином, задержан. Информацию подтвердили в австрийской полиции.

"Убит 43-летний проситель убежища, гражданин России. Перед этим произошла стрельба. Обстоятельства выясняются", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Полиция начала расследование, на месте работают криминалисты. Данных о национальности убитого и задержанного подозреваемого пока нет. ЧП произошло в австрийском городе Герасдорф близ Вены.