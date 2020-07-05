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05.07.2020 02:38
Рубрика: В мире

СМИ: Просившего убежища в Австрии россиянина убили недалеко от Вены

В Австрии застрелили просителя убежища из России. Подозреваемый в убийстве, который также оказался россиянином, задержан. Информацию подтвердили в австрийской полиции.

Фото: iStock
Возле здания Amazon во Флориде произошла перестрелка

"Убит 43-летний проситель убежища, гражданин России. Перед этим произошла стрельба. Обстоятельства выясняются", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Полиция начала расследование, на месте работают криминалисты. Данных о национальности убитого и задержанного подозреваемого пока нет. ЧП произошло в австрийском городе Герасдорф близ Вены.

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