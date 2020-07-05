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05.07.2020 21:22
Рубрика: В мире

Глинка лучше мавров

Станцию метро в Берлине переименуют в честь русского композитора
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Руководство берлинского метрополитена переименует станцию "Улица Мавров" из-за ее дискриминационного названия. Ей дадут имя известного русского композитора Михаила Глинки, в честь которого названа проходящая неподалеку от станции улица.
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Как объяснили в компании BVG, ответственной за общественный транспорт немецкой столицы, подобное решение было принято "из уважения к противоречивым спорам вокруг названия улицы Мавров", которая и дала имя станции метро. А споры эти ведутся уже давно, отмечает издание Bild. Администрация центрального городского района Берлина даже подумывает над тем, чтобы переименовать вместе со станцией и саму улицу, названную так, предположительно, из-за некогда живших здесь темнокожих. Тем более что сейчас - самое время, учитывая, что мода на борьбу с "памятниками расизму", зародившаяся в США, дошла и до Германии. Ту же станцию "Улица Мавров" в прошлом месяце неизвестные самовольно переименовали в "Улицу Джорджа Флойда" - в честь убитого полицейскими афроамериканца. Табличку с новым названием повесили прямо поверх старой.

В BVG отметили, что на процесс переименования станции могут уйти недели, но пообещали, что к концу года все будет готово.

Между тем

В Монреале активисты требуют переименовать станцию метро, названную в честь католического священника Лионеля Грулкса, которого многие считают фашистом и антисемитом. В соответствующей петиции, которая собрала более десятка тысяч подписей, критики Грулкса призывают назвать станцию в честь канадского чернокожего джазового пианиста Оскара Питерсона. Однако, как пишет издание The Times of Israel, компания, отвечающая за общественный транспорт Монреаля, еще в 2006 году приняла мораторий на смену названий станций.

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