Столичные СИЗО установили видеосвязь с адвокатами

В столичных следственных изоляторах стартовал пилотный проект: по защищенным каналам установлена прямая видеосвязь с одной из коллегий адвокатов.

Как сообщает ТАСС, в каждом из восьми столичных СИЗО выделили отдельный следственный кабинет, который с помощью спецоборудования дистанционно связали с комнатой в коллегии адвокатов.

Комната в адвокатской коллегии, откуда происходит прямой выход в СИЗО, защищена от несанкционированного доступа системой биометрического контроля - электромагнитный замок открывается через сканер отпечатка пальца, поэтому попасть туда во время проведения свидания может только адвокат.

Для защиты адвокатской тайны и обеспечения конфиденциальности общение происходит по специально выделенному каналу связи. Свидание контролируется сотрудником УФСИН посредством видеонаблюдения из ситуационного центра через видеокамеру, работающую в помещении адвоката в беззвучном режиме. То есть, как и положено по закону, гражданин начальник видит, но не слышит.

Одним из инициаторов проекта выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Это уникальная для России система для работы онлайн, которая дает возможность адвокатам усилить оперативность общения и принятия решений в процессе работы с подзащитным, заключенным под стражу. Нововведение будет иметь значение для всего предпринимательского сообщества", - отметила она.

В среднем в месяц в столичные СИЗО приходят более 1840 адвокатов и 1780 следователей. А кабинетов для встреч всего 144. Этого явно недостаточно. Поэтому возникла идея использовать видеосвязь

Глава управления ФСИН по Москве Сергей Мороз заметил, что опыт дистанционного общения с подзащитными в СИЗО "уже применялся адвокатскими коллегиями в других регионах, например в Воронежской области, в Брянской, но наш проект отличается тем, что в нем полностью соблюдены все требования - безопасности, адвокатской тайны, конфиденциальности общения с адвокатом".

В среднем в месяц в столичные СИЗО приходят 3624 посетителя - 1841 адвокат и 1783 следователя, при этом в СИЗО действуют 144 следственных кабинета, которых явно недостаточно с учетом большого объема следственных действий, проводимых в СИЗО.

Как отметил адвокат Евгений Корчаго, благодаря внедрению технологии видео-конференц-связи удалось упростить возможность свиданий адвокатов с их подзащитными.

"Проект является важным событием с учетом пандемии COVID-2019 и реалий сегодняшнего времени, - сказала вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина. - Благодаря использованию видео-конференц-связи мы экономим время и решаем самую важную задачу - оперативно общаемся со своими подзащитными".

В свою очередь, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что подобный опыт необходимо внедрять в регионах. При этом он отметил, что процедуру удаленного общения нужно будет отдельно прописать в УПК.