Сторонница Олимпиады в Токио Юрико Коике близка к победе в выборах мэра

Сейчас за выборами мэра японской столицы, в которых принимают участие 22 претендента, следят не только в Токио. Идет и принципиальная борьба между действующим мэром 67-летней Юрико Коике, благодаря которой подготовка к Олимпиаде-2020 проведена на высшем уровне, и несколькими ярыми противниками Игр, перенесенных на 2021 год из-за коронавируса. Так Кэндзи Уциномиа, один из основных соперников госпожи Коике, упорно заявлял, что в случае избрания будет выступать за отмену Олимпиады. Вторил ему и популярный в прошлом актер Таро Ямамото, считающий, что городу в период до и после пандемии будет сложно справиться со все возрастающими олимпийскими расходами.

На руку оппонентам Коике было и то, что вроде бы утихшая эпидемия дала о себе знать именно в последние четыре дня перед голосованием. Каждый день в Токио регистрировалось по 100 инфицированных. Мэр приняла жесткие меры, закрыв ряд ночных заведений, откуда и исходила вспышка.

И только в эти часы стало ясно: фаворит Юрико Коике останется за своем месте и будет продолжать прежнюю, понятно какую, политику. Выборы завершены и хотя подсчет голосов еще продолжается, результаты экзит полов подсказывают, что за госпожу Коике отданы около 60 процентов голосов и второго тура не понадобится. Ну, а Кэндзи Уциномиа, пусть и идущий пока вторым, в мэры со своими 20 процентами не прошел.