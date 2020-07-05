Субсидии на логистику экспортерам еды могут быть урезаны

Из 5 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на компенсацию части затрат на транспортировку сельхозпродукции на экспорт, российские аграрии выбрали менее половины. Из-за этого сумма субсидий может быть урезана.

На компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции изначально в этом году предусматривалось 2,332 млрд рублей. Но с учетом предложений отраслевых союзов лимит госсредств был увеличен еще на 2,67 млрд рублей, говорится в письме за подписью директора департамента регулирования рынков АПК минсельхоза Максима Титова в адрес отраслевых союзов. Между тем по состоянию на 26 июня в Российский экспортный центр от предприятий поступило 309 заявок на общую сумму всего чуть менее 2 млрд рублей. Министерство просит до 7 июля сообщить, сколько все же средств потребуется экспортерам на транспортировку до 1 октября.

Транспортные субсидии выдаются с 2017 года, экспортерам компенсируется половина транспортных расходов до границ. Субсидии распространяются на железнодорожный, автомобильный и водный виды транспорта. В прошлом году субсидий было выдано на сумму около 1,7 млрд рублей.

Документ о выделении дополнительной суммы субсидий подписан в конце февраля, то есть накануне ограничений из-за COVID-19. "Не случись пандемии, уверен, все средства были бы использованы, - говорит президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Но произошел разрыв цепочек поставок, затоваривание складов как на приеме, так и на отгрузке. Карантин в Китае задержал миллионы контейнеров во всем мире. Движение товаров резко сократилось. По мясу птицы для российских производителей выход на китайский рынок сдвинулся на 3-4 месяца".

По просьбе аграриев транспортная субсидия была увеличена вдвое, но затем случилась пандемия

Кроме того, субсидии не распространяются на морские перевозки, а многие грузы идут почти исключительно морем. Например, не так давно по железной дороге отправились пробные партии российского мяса в Китай. Но из-за того, что тарифы на Дальний Восток для рефрижераторных контейнеров высокие (на 40% выше, чем для обычных контейнеров), даже с господдержкой по железной дороге получается дороже, чем без господдержки морем, говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.