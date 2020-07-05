Мосгорсуд признал законным отказ племяннице Рауля Валленберга в удовлетворении иска к Генпрокуратуре России с требованием предоставить документы о реабилитации шведского дипломата.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, апелляционная инстанция признала законным решение Хамовнического суда, который в феврале 2019 года отказал племяннице Валленберга Эльсе Мари Дюпюи и двум экспертам в удовлетворении иска к Генпрокуратуре и ГВП России.

В частности, они хотели получить заключение о реабилитации Валленберга, а также копии документов, на основании которых было принято это решение, считая, что от них что-то скрывают. Однако и Генпрокуратура, и ФСБ, и МИД России не раз заявляли, что им скрывать нечего и все, что есть в архивах по Валленбергу, давно рассекречено и предано огласке.

Документов о Рауле Валленберге, действительно, сохранилось немного, например, нет ни одного протокола допроса. Хотя были косвенные свидетельства о том, что такие протоколы поступали лично Сталину. В 1991 году была создана российско-шведская рабочая группа, которая почти 10 лет занималась исследованием документов о судьбе дипломата. Отчет о ее работе был опубликован в 2000 году. Были изучены тысячи документов, сотни дел, но эксперты так и не смогли дать однозначного ответа, что случилось с Раулем Валленбергом. Известно, что шведский дипломат был арестован СМЕРШем в 1945 году в Будапеште и отправлен в Москву как военнопленный. По официальной версии, он умер в 1947 году в лубянской тюрьме от инфаркта миокарда.