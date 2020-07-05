Постановление администрации Тамбовской области от 3 июля 2020 года № 520 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 02.07.2020) следующее изменение:

в пункте 11 абзац первый изложить в следующей редакции:

"11. В целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV), начиная с 27.03.2020, временно приостановить на территории Тамбовской области функционирование объектов (мест осуществления деятельности) для посетителей организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих следующие виды деятельности:".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 03.07.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







