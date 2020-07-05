Постановление администрации Тамбовской области от 3 июля 2020 года № 520 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 02.07.2020) следующее изменение:
в пункте 11 абзац первый изложить в следующей редакции:
"11. В целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV), начиная с 27.03.2020, временно приостановить на территории Тамбовской области функционирование объектов (мест осуществления деятельности) для посетителей организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих следующие виды деятельности:".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 03.07.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области А.В.Никитин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией