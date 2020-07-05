В России закончилась посевная и началась уборочная кампания. Но пока результаты последней не радуют.

По данным "Центра Агроаналитики" минсельхоза, на 2 июля зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 1,8 млн га (3,8% к площади уборки). Собрано чуть более 5,6 млн тонн зерна (минус 7,2 млн тонн к прошлому году. Урожайность пока оценивается на уровне 31,3 ц/га, тогда как в прошлом году она составляла 41,4 ц/га. Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади чуть более 1,2 млн га, собрано около 3,6 млн тонн пшеницы (минус 5 млн тонн к прошлому году). Урожайность составляет 29,5 ц/га (в прошлом году - 46,6 ц/га).

Пока, впрочем, уборочная кампания идет в южных регионах, где погода весной оказалась неблагоприятной: сначала ударили возвратные заморозки, потом до мая не было осадков. Прошедшие позже на смогли исправить ситуацию. В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 851 тыс. га, собрано более 3,2 млн тонн зерна (минус 6,4 млн тонн к прошлому году) при урожайности 38,0 ц/га (45,1 ц/га в 2019 году). В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 942,1 тыс. га, намолочено почти 2,4 млн тонн зерна (минус 766,2 тыс. тонн) при урожайности 25,3 ц/га (33,7 ц/га в 2019 году).

Пока объемы убранных площадей очень незначительны и физически, и по видам культур, и регионально, поэтому какие-то корректные оценки давать проблематично, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Хороший урожай в Черноземье и Поволжье должен в определенной степени компенсировать сокращение производства на юге, считает эксперт. По оценке союза, в новом сезоне урожай зерновых составит 126 млн тонн, из которых 79 млн тонн - пшеницы. Оценка минсельхоза - 122,5 млн тонн зерна, в том числе 75 млн тонн пшеницы. Иностранная сельскохозяйственная служба минсельхоза США прогнозирует России урожай пшеницы в 77 млн тонн без учета Крыма.