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05.07.2020 20:48
Рубрика: Власть

Здравствуйте! Я - русский робокоп

В международные аэропорты поступили на службу российские роботы-полицейские
Текст: Константин Бахарев, Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Российские роботы начали работу в полиции Абу-Даби - столице Объединенных Арабских Эмиратов и в аэропорту Стамбула в Турции. Машины разработаны российской компанией "Промобот" из Перми.
Этому полицейскому взятку не дашь - он даже не поймет, что это такое. Фото: Компания "Промобот" Этому полицейскому взятку не дашь - он даже не поймет, что это такое. Фото: Компания "Промобот"
Этому полицейскому взятку не дашь - он даже не поймет, что это такое. Фото: Компания "Промобот"

Единственный в мире робот, говорящий на арабском языке, сейчас патрулирует в Абу-Даби. Он присматривает за посетителями полицейского офиса с помощью камеры видеонаблюдения. Так как робот снабжен программой распознавания лиц, он может мгновенно выявить тех, кто находится в розыске. Также он "знает в лицо" всех полицейских и может отличить их от посетителей. Робот, кроме арабского языка, владеет еще и английским. В его память загружены тысячи ответов на всевозможные вопросы. И что, еще немаловажно сейчас, умная машина оборудована бесконтактным термометром.

- С его помощью мы разгрузим сотрудников полиции от рутинной патрульной работы и ограничим контакты между людьми на период пандемии COVID-19, - говорит Сухаил Аль-Хаили, исполнительный директор полиции Абу-Даби.

Фото: Inventions World/youtube
Робота утвердили на главную роль в фильме

- Для нас это не первый подобный опыт разработки, - отметил Олег Кивокурцев, директор по развитию компании "Промобот". - Наши роботы уже трудятся в полиции Казахстана, российских МФЦ, отделениях сотовой связи в Турции, Национальном банке Омана, где выполняют похожие задачи. В этой должности робот исключает все ошибки человеческого фактора - он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное - никогда не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот - никогда.

Еще один пермский робот вышел на работу в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Он помогает пассажирам пройти к выходу на посадку или сориентироваться в терминале и даже может вызвать такси. Разговаривать машина может на пяти языках - русском, английском, турецком, арабском и испанском.

- Аэропорт имени Сабихи Гекчен обслуживает около 30 миллионов пассажиров в год и является одним из самых загруженных аэропортов Европы, - говорит Сельчук Йаран, официальный представитель российской компании в Турции. - Цифровизация помогает аэропорту справиться с такой нагрузкой, освободив персонал от рутинной работы. Робот всегда спокоен, не волнуется, и никогда не забудет важную информацию.

Робот всегда спокоен, не волнуется и никогда не забудет важную информацию. Но может и задержать преступника, применив спецсредства

Работающий в аэропорту пермский робот вызывает повышенный интерес среди пассажиров. С ним разговаривают, фотографируются и, конечно, пользуются его подсказками.

Вскоре роботизированный страж порядка появится и в России.

Справка "РГ"

Компания "Промобот" получила финансовую и нефинансовую поддержку благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Специалисты Российского экспортного центра помогли проанализировать потенциальные рынки сбыта и найти покупателей. Также благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" компания участвовала в ежегодной выставке "Экспортер года", где заняла первое место.

Пермские робототехники уже разработали экземпляр умной машины и для российской полиции - уже создан тестовый экземпляр, и возможно, роботизированный страж порядка появится и в России.

Власть Безопасность Роботы: настоящее и будущее

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