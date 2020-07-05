В Австралии кот выжил, проведя 12 минут в работающей стиральной машинке

В австралийском городе Маручиодора кот бирманской породы по кличке Оскар чуть не погиб, оказавшись запертым в работающей стиральной машинке с горячей водой и моющими средствами.

Как сообщает Daily Mail, машинку запустил хозяин кота, не заметив мирно спящего внутри питомца. Беднягу обнаружили только спустя 12 минут. Сначала Аманда Мередит, хозяйка Оскара, услышала мяуканье и решила, что звук доносится из шкафа, поэтому решила, что с Оскаром все в порядке и спокойно пошла развешивать белье. Однако когда через несколько минут она вернулась в дом, жалобное мяуканье повторилось. Тогда женщина начала искать питомца.

Подойдя к стиральной машинке, Аманда увидела Оскара, который упирался лапами в стекло и вращался. "Он вращался и смотрел на меня, - рассказала женщина. - Это было трагично". Ей потребовалось еще примерно две минуты, чтобы вызволить бедное животное, - дверцу не получалось разблокировать, пока не слилась вся вода. Оскара доставили в ветеринарную клинику, где он и провел следующие 24 часа, получая лекарства, в том числе противовоспалительные средства. После возвращения домой Оскар проспал семь дней и после этого как ни в чем не бывало вернулся к обычной жизни. Стиральную машинку он бояться не стал, напротив, частенько сидит и с любопытством наблюдает, как вертится барабан. Хозяйка пострадавшего замечает, что коту очень повезло и, возможно, он использовал три из своих девяти жизней.

По словам ветеринара, подобные случаи происходят довольно часто, ведь стиральные машинки кажутся котам идеальным местом, где они могут уютно устроиться, поэтому прежде чем включать бытовую технику, стоит проверить, не спрятался ли внутри питомец.