В Азербайджане из-за ухудшения ситуации с COVID-19 расширяют зону карантина

В Азербайджане из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с пятого июля расширяют зону жесткого карантина. Наряду с Баку, Сумгаитом, Гянджой, Ленкоранью, Евлахом, Масаллы, Джалилабадом и Апшеронским районом, где ужесточенные ограничения действуют с 21 июня, в эту зону власти включили еще восемь больших городов и районов республики, в которых в последнее время растет число инфицированных.

"В зону карантина попадают города Геранбой, Гейгель и Мингечаур, а также Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиязаньский и Шекинский районы. Во всех 16 населенных пунктах он будет действовать до 20 июля. Это необходимо, чтобы прервать цепочку заражений", - со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны пишет ТАСС.

На время карантина закроется бакинский метрополитен, по выходным дням не будет работать общественный транспорт. Продолжат работу службы такси, но с условием, что в машину не будут брать одновременно более двух пассажиров. Еще одно требование: между водительским местом и остальной частью салона автомобиля обязательно должны быть установлены специальные пластиковые перегородки.

Также в зоне карантина закрыты все непродовольственные магазины, кафе и рестораны, музеи и выставочные залы, парикмахерские и салоны красоты. Под запретом массовые спортивные мероприятия. Покидать дома граждане могут только раз в день на два часа, получив для этого специальное разрешение. Трудиться в условиях жесткого карантина разрешено лишь ограниченному числу госслужащих. Нарушителей режима ограничений ждут штрафы.

По последним данным, в Азербайджане выявлено 19 801 случай инфицирования коронавирусом, большинство из них в столице республики.