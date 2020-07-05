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05.07.2020 13:49
Рубрика: В мире

В Берлине станцию метро назовут в честь русского композитора

Текст: Диана Ковалева
Фото: AP Photo/Michael Sohn Фото: AP Photo/Michael Sohn
Фото: AP Photo/Michael Sohn

Руководство берлинского метрополитена переименует станцию "Улица Мавров" из-за дискриминационного характера ее названия. В скором времени ей дадут имя известного русского композитора Михаила Глинки, в честь которого названа проходящая неподалеку от станции улица.

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Как объяснили в компании BVG, ответственной за общественный транспорт в немецкой столице, подобное решение было принято "из уважения к противоречивым спорам вокруг названия улицы Мавров", которая, собственно, и дала имя станции метро. А споры эти ведутся уже давно, отмечает издание Bild. Администрация центрального городского района Берлина даже подумывает над тем, чтобы переименовать вместе со станцией и саму улицу, названную так, предположительно, из-за некогда проживавших в ее окрестностях темнокожих.

Тем более что сейчас - самое время, учитывая, что мода на борьбу с "памятниками расизму", зародившаяся в США, дошла и до Германии. Ту же самую станцию "Улица Мавров" в прошлом месяце неизвестные самовольно переименовали в "Улицу Джорджа Флойда" - в честь убитого полицейскими афроамериканца. Табличку с новым названием повесили прямо поверх старой.

В BVG отметили, что на процесс переименования станции могут уйти недели, но пообещали, что к концу года все будет готово.

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