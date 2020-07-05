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05.07.2020 12:31
Рубрика: В мире

В Бразилии отказались от обязательного ношения масок в общественных местах

Текст: Юрий Когалов

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вводить в стране обязательное ношение масок в общественных местах, а также выступил против распространения этих защитных средств среди населения. Эти пункты содержались в одобренном парламентом и поданном ему на утверждение законе об обязательном использовании масок. Однако, как сообщают местные СМИ, глава государства, отрицающий серьезность угрозы, которую представляет коронавирус, наложил на него вето.

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Законопроект, прошедший через парламент, требовал от жителей Бразилии во время чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, закрывать рот и нос индивидуальными защитными масками в госучреждениях, а также во время посещения общественных мест, в том числе магазинов, храмов и школ, при пользовании общественным транспортом. В нем также содержался пункт, который обязывал государственные власти распространять маски среди наиболее уязвимых с экономической точки зрения слоев населению, а компании - среди своих работников. Лиц, не использующих маски, предлагалось штрафовать.

Болсонару посчитал все это излишним. Законопроект он критиковал еще на стадии обсуждения, заявляя, что он позволит штрафовать людей за нарушение масочного режима даже тогда, когда они находятся у себя дома. Правда, в тексте документа такого пункта не было.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
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Стоит отметить, что вето Болсонару не отменяет законы и указы, принятые в отдельных штатах и муниципалитетах. В Бразилиа и Сан-Паулу местные власти сделали ношение масок обязательным под угрозой штрафа. Кстати, за нарушение этого правила самого президента Бразилии Верховный суд уже оштрафовал на 2 тысяч реалов (что эквивалентно 340 евро или 26 тысячам рублям). Правда, после апелляции это решение было отменено.

Примечательно, что Болсонару наложил свое вето на закон в то же время, когда стало известно о том, что число заразившихся коронавирусом в стране превысило 1,5 миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали свыше 63 тысяч человек. Впрочем, в ВОЗ увидели стабилизацию ситуации.

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