В Японии количество жертв ливневых дождей превысило 30 человек

На юге Японии более 30 человек погибли из-за ливневых дождей, которые привели к паводкам и оползням. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

По некоторым данным, официально подтверждена смерть 16 местных жителей, еще 20 японцев находятся в так называемом состоянии "остановки сердца и легких". Последних официально признают умершими только после констатации летальных исходов медиками. Как минимум 12 человек числятся пропавшими без вести.

Больше всего от стихии пострадали населенный пункты в префектурах Кумамото и Кагосима на острове Кюсю. В районах бедствия работают бригады пожарных и отряды полиции. Кроме того, в спасательных операциях принимают участие служащие Сил самообороны.

В администрации премьер-министра создан специальный штаб, который следит за развитием ситуации в пострадавших регионах страны. Его деятельностью руководит лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ.