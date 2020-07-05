В Иордании на иностранцев стали надевать электронные браслеты

В Иордании с этих выходных начали надевать электронные браслеты иностранцам, прибывающим в королевство, чтобы обеспечить соблюдение домашнего карантина в качестве меры против распространения коронавируса, сообщает AFP.

Иностранцы, прибывающие в Иорданию, должны находиться в течение 14 дней в гостиницах, обозначенных властями на берегу Мертвого моря, к западу от столицы страны Аммана. После этого периода, по словам представителя целевой группы по борьбе с вирусами в Иордании Низара Обейдата, они должны самостоятельно изолироваться еще на 14 дней дома или в другой гостинице.

Иордания ввела жесткие меры, включая комендантский час, использует беспилотные летательные аппараты, чтобы ограничить распространение COVID-19. Частично ограничительные меры были ослаблены в начале июня. На сегодняшний день в королевстве зарегистрировано 1147 случаев заболевания, в том числе десять смертей. Минздрав Иордании почти ежедневно сообщает о новых случаях инфицирования среди иорданцев и иностранцев, въезжающих в страну.

Отметим, что несколько стран по всему миру во время пандемии стали использовать электронные устройства слежения, включая браслеты и умные часы, подключенные к специальным приложениям для предотвращения распространения коронавируса. Так власти Гонконга еще в марте обязали всех прибывших из-за рубежа носить электронные браслеты для контроля за соблюдением карантина. Южная Корея, Китай, Тайвань и Сингапур также использовали ряд технических решений для борьбы с коронавирусом.