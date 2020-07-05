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05.07.2020 20:23
Рубрика: В мире

В Китае зафиксирована бубонная чума

Текст: Константин Волков

В больнице города Баян-Нур в китайском Автономном районе Внутренняя Монголия зафиксирован случай заболевания, похожий на бубонную чуму. Об этом сообщается заявлении Комиссии по здравоохранению Баян-Нура.

Объявлен третий уровень биологической опасности, он продлится до конца 2020 года.
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"Существует риск распространения бубонной чумы в городе, - сказано в заявлении. - Жители обязаны соблюдать правила личной защиты и повышать свою осведомленность о заболевании. Запрещена охота на эпидемически опасных животных (в первую очередь сурков). Обо всех случаях обнаружения мертвых или больных животных (не только сурков) следует незамедлительно сообщать властям".

Также в заявлении отмечается, что все жители с высокой температурой и другими признаками заболевания должны незамедлительно сообщать о себе медикам.

Бубонная чума передается через укус инфицированной блохи или животного. Ее отличительная особенность - болезненное воспаление лимфатических узлов, из-за чего образуются так называемые бубоны - что-то вроде волдырей. Инкубационный период обычно составляет 2-6 дней. Если в ходе чумы развивается пневмония, то передача заболевания может происходить и воздушно-капельным путем.

До конца XIX века смертность от чумы составляла около 95 процентов. В настоящее время болезнь относительно легко вылечивается антибиотиками, если лечение было начато вовремя.

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