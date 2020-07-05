В Латинской Америке проходят первые с начала пандемии выборы

Доминиканская республика стала первой страной в Латинской Америке, где после начала пандемии коронавируса проходят выборы. Сегодня здесь решается, кто же станет новым президентом. Изначально голосование было намечено на 17 мая, но затем, по решению ЦИК, перенесено на 5 июля.

Впрочем, провести выборы в более спокойной обстановке это не помогло, накануне в Доминиканской республике был зафиксирован новый рекорд заболеваемости, в стране было выявлено 1036 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся превысило 36 тысяч человек. Когда ЦИК принимала свое решение, заболевших было на порядок меньше.

Неспособность властей справиться с ситуацией определяет настроения избирателей. Как показывают опросы, свое предпочтение они отдают Луису Абинадеру, представителю Современной революционной партии, созданной всего шесть лет назад. Он успел переболеть COVID-19, что приносит ему дополнительные симпатии жителей страны. Его готовы поддержать до 53 процентов респондентов.

На пост президента также претендует Гонсало Кастильо от Доминиканской партии освобождения (ему свои предпочтения отдают около 35 процентов опрошенных) и нынешний глава государства Леонель Фернандес (несмотря на то, что он трижды становился президентом, сейчас за него готовы проголосовать лишь порядка 12 процентов респондентов). Еще три кандидата - Гильермо Морено, Хуан Коэн и Исмаэль Рейес - значительно отстают от лидеров.

Если итоги голосования не будут отличаться от результатов опросов, новый президент будет избран по итогам уже первого тура.

Как напоминает Prensa Latina, сегодня также выбирают вице-президента, 32 сенатора и 190 депутатов. Принять участие в голосовании могут 7,5 миллиона человек. Избирательные участки будут открыты с 7.00 утра до 17.00 по местному времени.