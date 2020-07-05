В Ливии уничтожили турецкую военную технику

При ударе по авиабазе "Эль-Ватыя" в Ливии в 180 километрах от Триполи, нанесенном силами Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, была уничтожена турецкая военная техника, в том числе зенитные ракетные комплексы Hawk, а также радиолокационные системы РЭБ Corall. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ливийских военных кругах.

По данным турецкого новостного агентства Anadolu, которое ссылается на командование сил противостоящего Хафтару Правительства национального согласия (ПНС), воздушные удары были нанесены в ночь на воскресенье, на базе повреждена часть оборудования систем ПВО. Как заявил в соцсетях пресс-секретарь штаба операции ПНС "Вулкан гнева" Абдулмалик аль-Медени, авиабазу атаковали самолеты Mirage 2000-9 ВВС ОАЭ, взлетевшие с египетской авиабазы "Сиди аль-Барани".

В сети опубликован спутниковый снимок авиабазы "Эль-Ватыя". Предполагается, что эту базу турецкая сторона планирует сделать своим главным опорным пунктом в Ливии.

Ранее Анкара заявила, что открыто поддержит ПНА в ливийском конфликте. Незадолго до атаки базу в Ливии посетил министр обороны Турции Хулуси Аскар и глава турецкого Генштаба Ясар Гулер, которые встретились с руководством ПНС.