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05.07.2020 23:13
Рубрика: Спорт

"Локомотив" теряет

Москвичи во второй раз подряд сыграли вничью
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 145(8199)
На выходных в отечественной Премьер-лиге состоялись матчи 26-го тура. Любопытных событий в нем было немало.

В частности, по итогам уик-энда мог определиться чемпион: для этого "Зениту" необходимо было накануне вечером обыграть на выезде "Краснодар".

Неожиданные подарки зенитовцам сделал "Локомотив", оступившись во втором домашнем матче подряд с клубами, уступающими ему в классе: "Крыльями Советов" (1:1), а теперь вот с "Сочи" (0:0). Причем в поединке с самарцами "железнодорожники" ушли от поражения на последних секундах. По иронии судьбы - гол в той игре забил Алексей Миранчук, который в противостоянии с "Сочи", опять же, уже в концовке не реализовал пенальти.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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- В прошлый раз мы забили, а сегодня не повезло. В наших матчах всегда что-то происходит в концовке. Это значит, что нам нужно пользоваться возможностями в самом начале игры и забивать, - считает главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

После ничьей с "Сочи" Николич вновь подчеркнул: главной задачей его команды по-прежнему остается борьба за второе место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. О чемпионстве сербский специалист, по понятным причинам, уже не задумывается.

- Мы боремся за вторую строчку. Будем объективны: "Локомотив" уже не сможет стать первым. Но нам важно сохранить наши позиции, - отметил Николич.

Тем временем вторую убедительную победу подряд одержал ЦСКА. Вслед за успехом в принципиальном дерби со "Спартаком" (2:0) армейцы разгромили в Грозном "Ахмат" - 4:0. Как видно, чувствительное поражение от "Зенита" (0:4) после рестарта сезона и последовавшие за ним события (отъезд тренера Виктора Гончаренко в Беларусь на неделю) хорошо подействовали на "красно-синих". Команда не пропускает в трех встречах кряду, впервые с ноября забил Федор Чалов, отменную форму набрал Никола Влашич.

В матче с "Сочи" арбитр отменил два гола "Локомотива", а Алексей Миранчук не реализовал пенальти на последних секундах

Если армейцы не сбавят, то, вполне возможно, у них еще будут шансы зацепиться за место в Лиге чемпионов. Тем более, календарь у ЦСКА не самый сложный. До конца сезона команде Гончаренко предстоят домашние матчи с "Рубином" и "Тамбовом", выезд к "Оренбургу" и дерби с "Локомотивом".

- Первый тайм сегодняшней встречи был равным, а во втором мы владели преимуществом. Но между победой и поражением очень тонкая грань. Арбитр мог назначить пенальти в наши ворота. Если бы он это сделал, все могло качнуться в другую сторону. Мы оживились, а "Ахмат" на этом фоне растерялся, - поделился своим мнением Гончаренко.

В отличие от ЦСКА "Спартак" потерял всякие шансы на третье место и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. "Красно-белые" неожиданно уступили на своем поле "Тамбову" (2:3), доведя безвыигрышную серию в матчах Премьер-лиги до трех встреч.

Как это частенько бывает в поединках с участием "Спартака", все могло завершиться иначе. Засчитай арбитр Владимир Москалев гол Александра Соболева в концовке при счете 2:2, не исключено, что хозяева набрали бы три очка. Но рефери разглядел нарушение правил, "Тамбов" побежал в атаку и заработал решающий пенальти, который реализовал бывший спартаковец Владимир Обухов.

К чести "красно-белых", после матча они не стали сетовать на судейство. Хоть и подчеркнули, что Москалев совершил ошибки не в их пользу.

Фото: AP / Michael Sohn
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- Не знаю, как надо забить, чтобы засчитали. Очень обидно получилось. Я даже не толкал защитника. Но валить все на судей неправильно. Хочется извиниться перед болельщиками. Недопустимо так проигрывать, несмотря на все ошибки рефери, - сказал Соболев.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско также предпочел не критиковать арбитра. Что касается последних результатов, то специалист подчеркнул: несмотря ни на что, он верит в свою команду.

- Разочарованы, что не взяли три очка. В первом тайме мы контролировали игру, но забили лишь один мяч. Нужно было отличиться еще раз, и тогда было бы спокойнее. Пропустить три от "Тамбова" - это больно. При этом я верю в ребят. Они делают все от них зависящее. Я 20 часов в сутки думаю о команде: как подготовиться к матчу, как разобрать соперника. Надеюсь, это даст свои плоды, - отметил Тедеско.

Как и "Спартак", продолжает терять очки московское "Динамо". Более того, команда Кирилла Новикова проиграла на своем поле "Арсеналу" (0:1) и еще больше отдалилась от еврокубковой зоны. Ну а туляки прервали серию из пяти поражений и победили в первом матче после ухода в отставку Игоря Черевченко.

- На протяжении всей игры мы атаковали, а соперник оборонялся. Тем не менее "Арсенал" набрал три очка. Все, что я скажу, будет служить оправданием. Мне бы не хотелось этим заниматься. Шансы на еврокубки еще есть. Все команды сейчас находятся в одинаковом состоянии, любой может оступиться. Посмотрим, как закончатся следующие встречи. Вся борьба впереди, - уверен Новиков.

Статистика

"Динамо" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Луценко, 17.

"Крылья Советов" - "Ростов" - 0:0

"Спартак" - "Тамбов" - 2:3

Голы: Бакаев, 36 - пен., Ларссон, 64 - Чуперка, 60, Грицаенко, 73, Обухов, 83 - пен.

"Локомотив" - "Сочи" - 0:0

"Ахмат" - ЦСКА - 0:4

Голы: Чалов, 61, Влашич, 62, Сигурдссон, 65, Семенов, 84 - автогол.

"Уфа" - "Урал" - 1:1

Голы: Терентьев, 90+3 - Эль-Кабир, 66.

"Рубин" - "Оренбург" - 1:0

Гол: Чалов, 61, Влашич, 62, Сигурдссон, 65, Семенов, 84 - автогол.

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