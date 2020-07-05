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05.07.2020 21:05
Рубрика: В мире

К Джоконде в маске

Лувр вышел из коронавирусного карантина
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Долгих три с половиной месяца Лувр, как и все музеи Франции, был под замком из-за коронавирусного карантина, и вот на этой неделе он начинает снова принимать публику. Однако, как рассказал на встрече с журналистами его директор Жан-Люк Мартинез, на то, чтобы "вернуться в прежнее состояние, уйдет как минимум три года". Что имел в виду? В первую очередь, посещаемость этого главного во Франции хранилища шедевров мирового искусства, созданных человечеством со времен античности до середины XIX века.
Для свидания с Джокондой теперь надо отправиться в огромный лабиринт из стоек, соединенных натянутыми лентами. Фото: REUTERS Для свидания с Джокондой теперь надо отправиться в огромный лабиринт из стоек, соединенных натянутыми лентами. Фото: REUTERS
Для свидания с Джокондой теперь надо отправиться в огромный лабиринт из стоек, соединенных натянутыми лентами. Фото: REUTERS

"Не хочу показаться пессимистом, но такова реальность: в лучшем случае число посетителей будет на уровне 20-30 процентов по сравнению с довирусным периодом. А это значит, что вместо обычных 40 тысяч человек в день мы будем принимать от восьми до десяти тысяч", - заявил директор. ,В любом случае потери Лувра, по подсчетам Жан-Люка Мартинеза, уже составили 40 миллионов евро. Это и непроданные билеты, и нереализованная выручка бутиков с сувенирами, "фирменными" книгами по искусству, музейных кафе и ресторанов. Бюджет Лувра, а это примерно 240-250 миллионов евро, на 40 процентов состоит из госдотаций и собственно музейных доходов, которых в этом году, увы, будет на порядок меньше.

Во Франции на фоне пандемии рекордно снизился уровень преступности

Каким образом администрация Лувра намеревается действовать в ближайшие месяцы? Акцент делается на местное население, а также соседей из стран, входящих в ЕС, с которыми границы уже открыты. Поэтому музей активно ведет кампанию, зазывая к себе в гости парижан, жителей окрестных департаментов и столичного региона Иль-де-Франс. К какому результату приведет этот клич, трудно сказать.

В любом случае обязательное бронирование билетов по интернету (с указанием дня и часа) пока не внушает большого оптимизма. По данным на конец июня, желающих посетить музей в ближайшие недели было всего 12 тысяч. Правда, в Лувре пояснили, что при скромной явке можно будет купить билет и на месте. Хотя большая часть персонала музея в дни карантина работала на удаленке, от 250 до 300 человек посменно находились в Лувре, подготавливая его к нынешнему открытию. Правда, как предупредила музейная администрация, ряд залов останутся недоступными. В основном речь идет о тех, где экспонируется живопись стран Северной Европы, коллекции периода до Великой французской революции 1789 года - всего около 30 процентов музейных площадей.

По данным на конец июня, желающих посетить музей в ближайшие недели было всего 12 тысяч

С тем чтобы обезопасить посетителей в музее предпринят ряд профилактических мер. Медицинские маски, естественно, для всех обязательны. Уже при входе, а в отличие от прежних времен попасть в Лувр можно только через знаменитую стеклянную пирамиду, всем выдают специальные брошюры. Там обозначены маршруты, составленные таким образом, чтобы люди не сталкивались ни в залах, ни в коридорах. Для свидания с Джокондой, выставленной в зале Государств, теперь надо отправиться в огромный лабиринт из стоек, соединенных натянутыми лентами, наподобие тех, что установлены в аэропортах перед стендами для регистрации. С одной стороны, это позволяет сохранять социальную дистанцию, с другой, что есть несомненный плюс, избегать обычной толчеи у творения Леонардо да Винчи и полноценно его лицезреть. Кстати, нет худа без добра. Ведь для любителей искусства сейчас наступила лучшая пора: залы Лувра с полотнами французских, итальянских, испанских классиков живописи, искусством Средних веков и другими сокровищами еще долго будут полупустыми. По словам Жан-Люка Мартинеза, сейчас музей совместно с минкультом работает над планами преобразования, что, в частности, предусматривает расширение сайта Лувра, перевод в "цифру" всех его коллекций. Этот ресурс уже показал высокую эффективность в карантинные месяцы, зарегистрировав более 10 миллионов "виртуальных визитов".

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