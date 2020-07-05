В парламенте Канады начали расследование в отношении Джастина Трюдо

Офис уполномоченного по урегулированию конфликта интересов и этики парламента Канады начал расследование в отношении действующего премьер-министра страны Джастина Трюдо. Официальным поводом для этого стала жалоба со стороны Новой демократической партии, которая усмотрела в действиях главы кабинета министров признаки личной заинтересованности при распределении бюджетных средств.

Речь идет о подписанном Трюдо акте о заключении контракта с благотворительной организацией WE Charity, по распределению федеральных грантов на сумму в 900 миллионов канадских долларов (более 47 миллиардов рублей) школьникам и студентам.

Ключевым поводом для обвинения премьера в конфликте интересов послужило то, что его супруга, Софи, является "послом и союзником", а также ведущим одного из подкастов организации. При этом сам Джастин Трюдо, как в компании жены, так и своей матери Маргарет, неоднократно посещал публичные мероприятия, организованные этой НКО, имеющей, к тому же, тесные исторические связи с Либеральной партией премьера. После подписания контракта Трюдо объявил, что у правительства нет сомнений в том, что в Канаде только WE Charity способна эффективно распределить государственные средства. Но, как выяснилось, это далеко не так.

На территории страны действует сразу несколько крупных НПО, способных столь же эффективно справиться с задачей. Об этом в интервью CBC News рассказала Анн Розенфилд, главный редактор онлайн-издания Hilborn. ""Есть много сильных, авторитетных благотворительных организаций с представительствами по всей Канаде, которые могли бы хорошо реализовать эту программу. Каждая из них имеет необходимую инфраструктуру по всей стране, обладает большим опытом и широкими связями с местными общинами", - заявила Розенфилд, добавив, что решение правительства вызвало, мягко говоря, легкое недопонимание в благотворительной среде страны.

Уже через сутки после того, как в адрес Трюдо посыпалась критика, правительство решило отступить, заявив, что пересмотрит соглашение и перенаправит часть средств другим организациям, а указанная НКО не будет распоряжаться ими напрямую. Но это особо не помогло. Уполномоченный по вопросам урегулирования конфликта интересов Марио Дион сообщил, что расследование состоится.

Канадским СМИ также удалось раздобыть апрельскую видеозапись онлайн-конференции, где один из сооснователей WE Charity, Марк Килбургер, заявил, что администрация Трюдо напрямую обратилась к ним за помощью. Причем, со слов самого Килбургера, звонок из офиса премьер-министра поступил уже на следующий день после того, как Трюдо объявил о планах правительства выделить рекордную сумму денег в помощь школьникам. "Канцелярия премьер-министра любезно позвонила нам и сказала: "Вы знаете, что мы (правительство) только что сделали заявление, заинтересованы ли вы в том, чтобы помочь нам реализовать эти планы?", - сказал Килбургер и добавил, что, конечно, "мы согласились". Правда позже, после появления записи и раскручивания скандала, он заявил, что оговорился, и звонок был не из администрации премьера, а от "рядового" госслужащего.

Это уже третье парламентское расследование в отношении Джастина Трюдо. В 2019 году он попал под прицел следствия по "делу SNC Lavalin", когда комиссия по этике пришла к выводу, что глава правительства нарушил закон о конфликте интересов. Тогда он напрямую и через своих подчиненных оказывал давление на министра юстиции и генерального прокурора Джоди Уилсон-Рейбоулд. И в другой раз, тремя годами ранее, когда Трюдо с семьей приняли приглашение от миллиардера Карима Ага-хана посетить на его частном самолете его же частный остров на Карибах. Тогда комиссия также пришла к выводу, что премьер-министр нарушил закон, поскольку знал об официальных отношениях предпринимателя Ага-хана с канадским правительством.