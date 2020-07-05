В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок

Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.

Как известно, для снижения заметности военной техники применяются специальные радиопоглощающие покрытия, самолеты и корабли создаются такой формы, чтобы максимально снизить отраженный сигнал радара. Все это и делает объект незаметным для локаторов, особенно на больших расстояниях.

Предложенный российскими разработчиками метод кардинально отличается от традиционного. Конечно, его суть никто не раскрывает. Известно только, что на экране радара виден не сам самолет, а его локационная тень. По оценке экспертов, новый метод может стать настоящим прорывом в обнаружении на дальних расстояниях аппаратов, построенных по "стелс"-технологии.