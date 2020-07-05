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05.07.2020 09:09
Рубрика: В мире

В Сиэтле водитель врезался в толпу протестующих

Текст: Андрей Васильев

В Сиэтле водитель врезался в толпу людей, которые с начала акций протеста после убийства Флойда перекрыли федеральную автомагистраль-5, ведущую в город.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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По сообщению полиции штата Вашингтон, 27-летний мужчина рано утром, увидев заблокированную трассу, на своем белом Jaguar буквально пронесся сквозь разбегающуюся в панике толпу протестующих. Инцидент произошел примерно в 1.40 утра. В результате две - 24-летняя Саммер Тейлор из Сиэтла и 32-летняя Диас Лав из Беллингхема получили серьезные ранения. Она была доставлена в медицинский центр Харборвью в критическом состоянии с множественными травмами, сообщает Associated Press. Лав умерла ночью в ночь на воскресенье. На видео, снятом протестующими, люди кричали: "Автомобиль! Автомобиль!", прежде чем убежать с дороги. При этом Лав снимала протестную акцию в почти двухчасовом прямом эфире на Facebook с заголовком "Черная женщина блокирует автомагистраль-5", когда видео внезапно оборвалось. Перед этим были слышны визг шин и слышен звук удара.

Сам виновник инцидента Дэвид Келет из Сиэтла попытался скрыться с места происшествия. Один из протестующих сел в машину, начав преследовать водителя и смог остановить его, заблокировав Jaguar своим автомобилем. Келег, который был задержан офицерами полиции, утверждает, что не хотел причинять людям боль и собирался объехать толпу по обочине. У него взяты анализы на предмет наличия в крови алкоголя и наркотических веществ. Ему отказано в залоге. По словам представителей полиции, водитель умудрился проехать через заградительный барьер, который перекрыл автостраду, прежде чем ударить женщин.

Напомним, что Сиэтл стал горячей точкой протестных акций после убийства 25 мая полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Десятки людей были арестованы на этой неделе в связи с акциями протеста после того, как в среду утром власти предприняли зачистку так называемой "автономной зоны" от протестующих на Капитолийском холме. Участники акций протеста из числа афроамериканцев перекрыли федеральную автомагистраль-5 19 дней назад.

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