В США сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые за один день сообщила о более чем 200 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 во всем мире. Организация, находящаяся в Женеве, заявила, что более 60 процентов подтвержденных сообщений о случаях заболевания получены в Северной и Южной Америке, включая Соединенные Штаты и Бразилию. По данным ВОЗ, на долю США пришлось 53 213 из 212 326 новых случаев, зарегистрированных в пятницу.

"Солнечный штат" превзошел Европу

Как отмечают наблюдатели, все большее число американских штатов сообщают о тревожной тенденции к увеличению процента положительных диагностических тестов.

Новая вспышка заболевания на этой неделе оказалась наиболее заметной в южных и западных штатах, которые были одними из последних, кто ввел обязательные ограничительные меры в начале пандемии и первыми, кто их ослабил. При этом во Флориде и Техасе, двух штатах, которые стали новыми горячими точками вспышки коронавируса в США, власти сообщили о рекордном ежедневном увеличении числа подтвержденных случаев COVID-19 в субботу, сообщает Reuters. Во Флориде 4 июля подтверждено 11 458 случаев заболевания. Этот антирекорд, наступивший после недели всплесков заражения в штате и по всему Солнечному поясу, уступает только однодневному антирекорду штата Нью-Йорк в 11 571 случаев заболевания смертельной инфекцией, зафиксированному в середине апреля, отмечает POLITICO. Последние данные о заболеваемости во Флориде превзошли самые высокие показатели за день, зафиксированные в любой европейской стране в разгар вспышки коронавируса. По данным департамента здравоохранения Техаса, в субботу в штате также отмечен новый "антирекорд" - 8258 новых случаев заражения. Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси, Аляска, Миссури, Айдахо и Алабама также зарегистрировали новые дневные максимумы заболевания. Как отмечает Associated Press со ссылкой на экспертов в области здравоохранения, коронавирус стал все больше распространяться по мере того, как американские штаты Запада и Юга начали резко снимать ограничительные барьеры и открывать свою экономику.

Только за первые четыре дня июля в 14 штатах было зарегистрировано ежедневное увеличение числа людей с положительным результатом на COVID-19. Еще одним признаком возможной второй волны пандемии коронавируса является то, что по крайней мере в 18 штатах, включая три наиболее густонаселенных - Калифорнию, Техас и Флориду, - в последние две недели были зафиксированы опасные показатели инфицирования. Так, в некоторых из них тесты показали, что уровень зараженных достиг семи процентов от числа тех, кто прошли диагностические тесты. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Аризоне: на этой неделе примерно 25 процентов всех тестов на коронавирус в штате дали положительный результат. Всемирная организация здравоохранения считает, что уровень позитивных тестов выше 5 процентов является "крайне опасным".

У Трампа все нормально

На этом фоне президент США Дональд Трамп в речи, посвященной Дню независимости 4 июля, заявил, что 99 процентов случаев заражения коронавирусом являются "абсолютно безвредными", а с пандемией в Америке "все обстоит хорошо". Трамп в субботу написал в Twitter, что рост коронавируса в США связан с увеличением количества тестов. К слову, эту тему связи тестов и роста случаев заболевания он активно продвигает в последние недели. Между тем эксперты в области здравоохранения опасаются, что случаи заболевания коронавирусом в Америке продолжат расти после выходных по случаю праздника 4 июля. Напомним, что Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил ранее на этой неделе, что он "не удивится", если в США в конечном итоге начнут регистрироваться 100 тысяч новых случаев заражения в день.

Кстати, в пятницу у Ким Гилфойл, которая отвечает за сбор средств на избирательную кампанию главы Белого дома и является подругой Дональда Трампа-младшего, был зафиксирован положительный результат на коронавирус перед запланированной речью президента на горе Рашмор.

Американцы продолжают веселиться

На фоне бездействия федеральных властей губернаторы штатов сами предпринимают превентивные меры. В большинстве штатов были отменены праздничные салюты и фейерверки, посвященные Дню Независимости. Власти призвали американцев избегать большого скопления людей, практиковать безопасное социальное дистанцирование и носить защитные маски во время нахождения на публике. На этом фоне мэр округа Майами-Дейд Карлос Хименес ввел бессрочный ночной комендантский час, начавшийся в пятницу, и остановил открытие казино и других развлекательных заведений. Власти Арканзаса в пятницу ввели обязательное ношение масок. Днем ранее подобное решение принял губернатор Техаса Грег Эбботт.

Однако не все граждане США вняли этим предупреждениям. Видеоизображения, размещенные в социальных сетях, показывают, что сотни молодых людей, одетых в плавки и купальники, танцуют под рок-музыку на мелководье Алмазного озера, катаются на лодках в расширенной зоне отдыха в Кассополисе, штат Мичиган.

На большей части Южной Калифорнии и Южной Флориды в выходные дни были снова закрыты пляжи. Однако приморский курорт Оушен-Сити в штате Мэриленд был открыт для публики, как и пляжи вдоль побережья Мексиканского залива в Алабаме и Клируотере в штате Флорида. Сюда в субботу вечером пришли веселиться сотни людей без масок.

Между тем

По информации института Джона Хопкинса, который ведет статистику заболевания коронавирусом в режиме онлайн, по состоянию на 8 часов московского времени в воскресенье, в мире зарегистрировано 11 267 309 случаев заражения COVID-19, погибли 530 754 человека. В США зафиксировано 2 839 436 случаев заболевания и 129 676 смертельных исходов.