В Усове открылась выставка графики истории Императорского дома

В музее Православного просветительского центра "Усово-Спасское", который находится в единственной в Подмосковье императорской усадьбе, принадлежавшей Великому Князю Сергею Александровичу и Великой Княгине Елизавете Федоровне Романовым, открылась передвижная выставка гравюр и литографий "300-летие истории Императорского дома в графике XVIII-XX веков" из фонда Калужского музея изобразительных искусств. Организатор выставки - Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).

Звонарь ударил в колокола, приглашая прихожан на литургию. Люди были в масках и перчатках, а исповедь подавали на листках бумаги. Духовным поводом открытия выставки стал день рождения храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово.

Вернисажу предшествовала праздничная служба в четырехпрестольном Спасском храме, который построен в традициях древнерусского зодчества при попечении президента России Владимира Путина в честь преподобномученницы Елизаветы Федоровны. Ровно 10 лет назад 5 июля 2010 года здесь прошла первая Божественная литургия.

...Когда в феврале 1905 года Великий Князь Сергей Александрович был убит при подъезде к Никольской башне Кремля бомбой Каляева, княгиня не сломалась. Елизавета Федоровна после смерти мужа московского генерал-губернатора сменила мир блистательный на мир величественный. Она пошла служить сестрой милосердия, создала Марфо-Мариинскую обитель, открыв новую страницу истории социального служения ближнему. В 1918 году она была брошена большевиками в шахту под Алапаевском.Тела убитых были извлечены армией Колчака.

Весной 1920 года Белая армия отступила из Сибири вместе с останками алапаевских мучеников, которых отправили сначала в Китай, оттуда останки Елизаветы Федоровны и ее келейницы Варвары доставили в Иерусалим и похоронили на территории Русской духовной миссии, которую в 1881 году Сергей Романов с братьями купили на Елеонской горе, утвердив русское присутствие на Святой земле.

После литургии прихожане и гости увидели уникальную коллекцию, принадлежащую герою Первой мировой войны, потомственному дворянину Александру Гершельману, проживавшему в Аргентине. В 2015 году 84 листа были переданы в дар Калужскому музею изобразительных искусств дочерью Гершельмана Мариной Аксаковой.

С этой уникальной коллекцией познакомились представители ЕСПО во время разработки масштабного паломнического проекта "Императорский маршрут" по памятным местам, связанных с жизнью Романовых от Царского села и Санкт-Петербурга - до Екатеринбурга и Алапаевска.

На выставке представлена "Царская коллекция" Гершельмана, а также портреты на эмали живописца Жан Анри Беннера из серии "Романовская сюита", работавшего в России с 1817 года, литографии видов Санкт-Петербурга 1837 года из коллекции итальянской балерины Марии Тальони, виды исторических мест, связанных с царской фамилией - Троице-Сергиевская лавра, Зимний дворец, дом московского генерал-губернатора.

Передвижная выставка графики будет экспонироваться в регионах, входящих в общероссийский маршрут памяти Императорской семьи, - Свердловской, Брянской областях, в Пермском крае, Севастополе.

- 14 июля выставка откроется на территории Царского центра в Екатеринбурге, - пояснила председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова, - в Перми будет работать с 15 августа, в Брянске - в сентябре, в Севастополе - в октябре к 100-летию "русского исхода". Возвращение к исторической правде актуально. Без этого не будет настоящей России. Трудно представить, что еще десятки лет назад мы шепотом говорили, что на этой земле была усадьба сестры последней российской императрицы Елизаветы Федоровны, что это земля была благоустроена. Теперь восстановлен до кирпичика, до мозаики, исторический Спасский храм, который находится на территории резиденции Огарево. В нем служат литургии. Осенью мы возрождаем целый ряд исторический зданий. Планируем открыть еще два музея на территории усадьбы "Ильинское-Усово": Музей милосердия и Красного креста и Музей материнства и детства, посвященный уходу за детьми до семи лет. Это просветительский центр, где будут рассказывать, как воспитывали детей в императорской России. Восстанавливали эти исторические здания лучшие специалисты. Мы становимся центром вселенского православия. Нам пишут соотечественники из Италии, Америки, Франции, они хотят увидеть места, связанные с жизнью Елизаветы Федоровны. На этом месте будет международный культурный кластер не хуже Иерусалимского.

- Сейчас оживает культурная жизнь, - сказала на вернисаже министр культуры России Ольга Любимова. - Каждое мероприятие вызывает особую радость и тем больше благодарности организаторам выставки, что в период турбулентности они не испугались и не перенесли открытие на следующий год.

В этот день в честь юбилея не раз звучало "Многая лета!" храму, людям, его создавшим, прихожанам, вдохнувшим в него жизнь.