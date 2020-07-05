В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса почти 7 тысяч человек

Минобороны опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции превышает количество инфицированных COVID-19. Эта тенденция сохраняется более месяца.

По сведениям на 5 июля, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 85 военнослужащих. Общая численность людей, избавившихся от инфекции,достигла в армии и на флоте 6 929 человек.

Кроме того, 20 823 представителя Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 1 264 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей. 1036 пациентов лежат в военных госпиталях. 40 человек изолированы по месту службы. 24 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 164 изолированы на дому.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь была оказана 1 534 пациентам, 274 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.