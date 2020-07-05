"Валенсия" сыграла вничью с "Гранадой" в Примере, Черышев отдал передачу

Футболисты "Валенсии" упустили победу в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании с "Гранадой".

Встреча, состоявшаяся в субботу в Гранаде, завершилась со счетом 2:2. В составе "летучих мышей" мячи забили Ману Вальехо (63) и Гонсалу Гедеш (68). У хозяев поля отличились Карлос Фернандес (61, с пенальти) и Феде Вико (86).

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел в стартовом составе, отдал голевую передачу и был заменен на 66-й минуте.

"Валенсия" и "Гранада" делят 9-10-е места в турнирной таблице - у обеих команд по 47 очков.