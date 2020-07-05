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05.07.2020 18:32
Рубрика: Экономика

Операция PEPSI

Ведущие банки Евросоюза создадут собственную европейскую платежную систему
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Крупшейшие банки из пяти стран Евросоюза - Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Испании - договорились о создании собственной платежной системы, которая может стать альтернативной американским монополистам. Это решение, которое, как признают в Брюсселе, имеет не только финансовые, но и политические предпосылки, поддержала Еврокомиссия.

К проекту уже присоединились 16 финансовых институтов, среди них - Deutsche Bank, Societe Generale и UniCredit, при этом он открыт и для других банков. Ожидается, что новая система мгновенного перевода платежей заработает уже в 2022 году. "До сих пор европейцам не удавалось разработать конкурентоспособную альтернативу крупным поставщикам кредитных карт из США - Visa и MasterCard, - отмечает немецкое издание WirtschaftsWoche. - Так называемая "Европейская платежная инициатива" призвана в конечном итоге охватить всю еврозону и весь Европейский союз и сломить превосходство американских корпораций".

Фото: Miguel MEDINA / AFP
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Эксперты признают, что именно пандемия коронавируса, которая принесла неопределенность и новые риски на мировую финансовую сцену, послужила импульсом для кооперации европейских банкиров. Однако сама идея родилась задолго до "короны". И дело не только в стремлении избавиться от невыгодных комиссий, которые взимают банки-эмитенты международных платежных систем. Как пишет The Brussels Times, еще в 2017 году два десятка банков начали негласно работать над внедрением "Инициативы Паневропейской платежной системы" (Pan-European Payment System Initiative, или PEPSI) для управления всеми формами безналичных расчетов. "PEPSI задумывалась не как техническая, но как политическая иницитива", - объяснил источник газеты, указывая на доминирование Visa и MasterСard в Европе, а также на растущее влияние китайских платежных сетей.

"Европейская платежная инициатива" призвана сломить превосходство американских корпораций

Напомним, что в этом году Евросоюз впервые провел сделку с Ираном через механизм транзакций INSTEХ, позволивший обойти американские санкции.

А как в России?

В России конкурент Visa и MasterCard - платежная система "Мир" - был запущен в рекордные сроки после введения антироссийских санкций. К 2020 году банки эмитировали 73 млн карт "Мир" за счет обязательного перевода выплат зарплат и пенсий на национальные карты, а НСПК (оператор ПС "Мир") обеспечила прием этих карт в странах Евразийского экономического союза и Турции. Следующим шагом, еще более ослабившим монополию международных платежных систем, стал запуск Банком России в 2019 году Системы быстрых платежей. Такие же системы есть и в некоторых европейских странах, а также в США, Японии, Бразилии и ряде других стран. В отличие от карточных платежей операции в СБП производятся со счета на счет (карта не обязательна), почти мгновенно даже в выходные ночью, и для них достаточно указать номер телефона получателя, если делается перевод физлицу, или сканировать QR-код при расчете за товары и услуги. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла об интересе к российской СБП со стороны стран Евразийского экономического союза, но о подключениях иностранных банков не сообщалось.

Подготовил Игорь Зубков

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