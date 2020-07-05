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05.07.2020 19:22
Рубрика: Власть

Укрепили страну

Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Поправки в Конституцию РФ, которые поддержали граждане в ходе общероссийского голосования, позволят укрепить государственность и создать условия для развития страны на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Владимир Путин выделил внесение в Конституцию поправок, связанных с социальной поддержкой. Фото: Телеканал "Россия 1" Владимир Путин выделил внесение в Конституцию поправок, связанных с социальной поддержкой. Фото: Телеканал "Россия 1"
Владимир Путин выделил внесение в Конституцию поправок, связанных с социальной поддержкой. Фото: Телеканал "Россия 1"

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции", - заявил глава государства. Некоторые вещи, которые "созрели", но не были раньше учтены в Основном Законе, теперь найдут там свое место, подчеркнул президент. "На мой взгляд, это очень важно", - отметил он. В частности, российский лидер выделил внесение в Конституцию поправок, связанных с социальной поддержкой. "Мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше, чем минимальный размер оплаты труда", - напомнил одну из норм Путин. Кроме того, прожиточный минимум должен соответствовать МРОТу.

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В поправках в Конституцию, добавил президент, также "говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы". "Нигде не сказано было до сих пор о том, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться. И понятно, почему, - рассказал Владимир Путин. - Возможности не было даже".

Он отметил, что законы о необходимости индексации, впрочем, принимались, однако "другой закон всегда позволял корректировать предыдущий". "Но если это будет заложено в Конституции страны, то уже никакое правительство в будущем не сможет этого не сделать, не сможет не индексировать", - подчеркнул российский лидер.

Эти и другие положения, согласно его убеждению, необходимо прописать в Основном Законе, "чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни". Теперь это сделано благодаря решению россиян. "А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнять", - заявил президент.

Если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнять

Глава государства отдельно остановился на норме, провозглашающей нерушимость границ РФ и невозможность отторжения ее территорий. "Это не я придумал", - напомнил он, отметив, что такую поправку предложили члены рабочей группы и сами граждане. Раньше в Основном Законе "не было ничего подобного, а это должно быть", убежден президент.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Благодаря поправкам в обновленную Конституцию заложены "и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом". В частности, решения международных судебных инстанций не могут противоречить Конституции Российской Федерации, напомнил Путин. По его словам, это "во многих странах без стеснения уже давно сделано".

Глава государства напомнил, что в советской Конституции содержался ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. "Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", - сказал Путин, подчеркнув, что указанная норма повторялась и в последующих конституциях СССР. При этом, пояснил он, не было прописано процедуры выхода из состава Союза. В результате республика, вошедшая в состав СССР и получившая "в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий", могла выйти из СССР не "с чем пришла", а забрав "подарки от русского народа". И когда компартия, продолжил он, безо всяких внешних ударов начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. "Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года", - резюмировал российский лидер. "Разумеется, подобных вещей мы должны избежать", - сказал глава государства, возвращаясь к одобренной норме об укреплении суверенитета.

Президент считает, что поправки "будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед".

Власть Работа власти Внутренняя политика Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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