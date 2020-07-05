Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ, которые поддержали граждане в ходе общероссийского голосования, позволят укрепить государственность и создать условия для развития страны на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции", - заявил глава государства. Некоторые вещи, которые "созрели", но не были раньше учтены в Основном Законе, теперь найдут там свое место, подчеркнул президент. "На мой взгляд, это очень важно", - отметил он. В частности, российский лидер выделил внесение в Конституцию поправок, связанных с социальной поддержкой. "Мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше, чем минимальный размер оплаты труда", - напомнил одну из норм Путин. Кроме того, прожиточный минимум должен соответствовать МРОТу.

В поправках в Конституцию, добавил президент, также "говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы". "Нигде не сказано было до сих пор о том, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться. И понятно, почему, - рассказал Владимир Путин. - Возможности не было даже".

Он отметил, что законы о необходимости индексации, впрочем, принимались, однако "другой закон всегда позволял корректировать предыдущий". "Но если это будет заложено в Конституции страны, то уже никакое правительство в будущем не сможет этого не сделать, не сможет не индексировать", - подчеркнул российский лидер.

Эти и другие положения, согласно его убеждению, необходимо прописать в Основном Законе, "чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни". Теперь это сделано благодаря решению россиян. "А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнять", - заявил президент.

Если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнять

Глава государства отдельно остановился на норме, провозглашающей нерушимость границ РФ и невозможность отторжения ее территорий. "Это не я придумал", - напомнил он, отметив, что такую поправку предложили члены рабочей группы и сами граждане. Раньше в Основном Законе "не было ничего подобного, а это должно быть", убежден президент.

Благодаря поправкам в обновленную Конституцию заложены "и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом". В частности, решения международных судебных инстанций не могут противоречить Конституции Российской Федерации, напомнил Путин. По его словам, это "во многих странах без стеснения уже давно сделано".

Глава государства напомнил, что в советской Конституции содержался ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. "Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", - сказал Путин, подчеркнув, что указанная норма повторялась и в последующих конституциях СССР. При этом, пояснил он, не было прописано процедуры выхода из состава Союза. В результате республика, вошедшая в состав СССР и получившая "в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий", могла выйти из СССР не "с чем пришла", а забрав "подарки от русского народа". И когда компартия, продолжил он, безо всяких внешних ударов начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. "Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года", - резюмировал российский лидер. "Разумеется, подобных вещей мы должны избежать", - сказал глава государства, возвращаясь к одобренной норме об укреплении суверенитета.

Президент считает, что поправки "будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед".