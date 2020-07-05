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05.07.2020 22:53
Рубрика: Общество

ВОЗ попросили признать передачу COVID-19 по воздуху

Ученые из 32 стран мира попросили Всемирную организацию здравоохранения признать, что коронавирус может содержаться в мельчайших частицах и передаваться по воздуху. Сейчас считается, что COVID-19 быстро оседает на поверхностях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал The New York Times.

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Открытое письмо, которое подписали 239 ученых, опубликуют в научном журнале уже на следующей неделе.

При этом в ВОЗ считают передачу вируса по воздуху возможной, но "не подтвержденной убедительными доказательствами".

"По этому вопросу идут серьезные споры", - заявила технический руководитель ВОЗ по борьбе с инфекцией Бенедетта Аллегранзи.

Если теория о передаче коронавируса по воздуху будет доказана, это потребует изменения мер предосторожности.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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