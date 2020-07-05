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05.07.2020 07:09
Рубрика: В мире

Врач предупредил об опасности новой вспышки коронавируса

Врач заявил об опасности новой волны COVID-19 вместе с сезонными ОРВИ в ноябре-декабре. Такой прогноз дал экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"К ноябрю-декабрю мы ожидаем большую волну коронавируса. А учитывая рост респираторных заболеваний, будут трудности с тем, чтобы отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого действительно COVID-19", - цитирует профессора РИА Новости.

В Израиле в начале июля число новых случаев COVID-19, регистрируемых ежедневно, превысило показатели марта-апреля. Власти уже заявили о том, что будут вынуждены вернуться к повторному введению ограничительных санитарных мер. По мнению профессора Эйдельмана, наиболее правильная тактика - не общая изоляция, а региональные карантины.

В мире В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

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