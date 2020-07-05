Вор, забравшийся в чужую квартиру и обчистивший ее, причиняет хозяевам не только материальный ущерб, но и тяжелую обиду. Смыть оскорбление можно будет рублем, честно заработанным в тюрьме.

Пленум Верховного суда России готовит разъяснения о том, что с осужденных за разбой или кражу, связанную с незаконным проникновением в жилище, надо взыскивать компенсации морального вреда.

Подобные правовые позиции заложены в проекте постановления пленума о правилах рассмотрения гражданских исков в рамках уголовных дел. В данных исках потерпевшие по сути выставляют счет преступнику: сколько он должен заплатить, чтобы возместить ущерб.

Документ Верховного суда подчеркивает: преступники должны не только вернуть украденное, но и заплатить за обиды. Как рассказывают эксперты, на практике компенсации морального вреда взыскиваются далеко не всегда.

Вот живой пример. Как-то в Хабаровске в продуктовом магазине низких цен рецидивист С. познакомился с пожилой покупательницей. Поначалу он был вежлив и обходителен, предложил помочь донести покупки до дома.

В квартире женщина решила финансово отблагодарить помощника и достала тысячу рублей. В это время у нее выпал капроновый чулок со сбережениями: 50 тысяч рублей. Мужчина тут же преобразился из джентльмена в рецидивиста. Забрал деньги, избил бабушку и ушел. А вскоре был задержан. Он пытался смягчить суд историей, что "удар потерпевшей он нанес ненамеренно, с целью освобождения от удержания потерпевшей". То есть, бить не хотел, сама ударилась о кулак.

Но суд все-таки посчитал действия рецидивиста типичным разбоем. Итог: гражданин осужден и приговорен к 3,6 года колонии особого режима. В пользу потерпевшей взысканы 50 тысяч рублей, то есть все, что было в капроновом чулке.

Кстати, во время разбирательства подсудимый написал старушке письмо с извинениями. Он искренне переживал, что попался, и хотел, чтобы ему дали как можно меньший срок. Для этого был готов даже извиниться.Суд зачел письмо как смягчающее обстоятельство. Поскольку так велит закон.

Пока на практике компенсации морального вреда в пользу граждан, пострадавших от разбоев, краж и грабежей взыскиваются далеко не всегда

Но извинения всегда выглядят убедительнее, если в конверт с письмом о глубоком и искреннем раскаянии еще и вложить деньги. Если подсудимый сам не догадается это сделать, суду стоит напомнить ему об этом в приговоре. И вписать в резолютивную часть нужную сумму.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье Уголовного кодекса "Разбой" были осуждены более 7,3 тысячи человек. Они все нанесли своим жертвам еще и психологические травмы. Сколько стоит разрушенная вера в людей, подорванная уверенность в себе, болезненное чувство беззащитности? Суды обязательно должны учитывать эти страдания.

"Иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом также в случаях, когда в результате преступления вред причинен и личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, в результате разбоя, кражи с незаконным проникновением в жилище, мошенничества, связанного с разглашением сведений о частной жизни)", - говорится в проекте постановления Пленума Верховного суда России.

Нематериальные блага это не только жизнь и здоровье, но достоинство личности, неприкосновенность жилища и т.п. Так что вор-домушник ломает не только замки, их как раз легко починить. Одновременно он разрушает что-то хрупкое и нежное в душе хозяина квартиры. Как жить с ощущением того, что твой дом больше не крепость? Когда кто-то прошелся по гнездышку любви и натоптал на любимом ковре, это можно пережить, но не так-то легко принять. Поэтому вор должен не только сидеть, но и платить за обиды.

"Напомню, что в Ассоциации юристов России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций морального вреда", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, подготовленные разъяснения Пленума Верховного суда помогут судам повысить уровень защиты прав потерпевших.

Письмо с извинениями, которое преступник направит жертве, не заменяет денежные компенсации

"Принятие постановления вызвано накопившимися вопросами о многочисленных особенностях и деталях производства по гражданскому иску в рамках уголовного дела, - отметил адвокат Вячеслав Голенев. - Предыдущие разъяснения приняты еще во времена СССР и не отвечают текущим реалиям. Большинство нынешних разъяснений Пленума Верховного суда России имеют практический и полезный характер". Он также обращает внимание, что согласно проекту признание подсудимым гражданского иска не является безусловным основанием для его удовлетворения. Иными словами, даже если обвиняемый не спорит с предъявленным счетом, суд должен все взвесить и пересчитать.

"Это положение имеет спорный характер, - полагает адвокат. - Здесь требуется дополнительное обоснование. Полагаю, данное разъяснение точно следует дополнить положением, что признание иска должно быть смягчающим обстоятельством".