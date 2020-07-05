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05.07.2020 23:18
Рубрика: Спорт

Убить королеву

За неуплату штрафа нашу легкую атлетику могут наказать
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8199)
Уорлд Алетикс (бывшая Международная федерация легкоатлетических ассоциаций) долго не церемонилась. Не заплатили "эти русские" 1 июля штраф, и сразу решение: к соревнованиям не допускать, а 29-30 июля, быть может, вынести и более радикальное решение. Вообще исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики из Уорлд Атлетикс.
Трижды Мария Ласицкене выигрывала мировые чемпионаты. Неужели Уорлд Атлетикс лишит ее даже статуса нейтрального атлета? Фото: РИА Новости Трижды Мария Ласицкене выигрывала мировые чемпионаты. Неужели Уорлд Атлетикс лишит ее даже статуса нейтрального атлета? Фото: РИА Новости
Трижды Мария Ласицкене выигрывала мировые чемпионаты. Неужели Уорлд Атлетикс лишит ее даже статуса нейтрального атлета? Фото: РИА Новости

Цена вопроса не пять, как пишут, а где-то 6,31 миллиона долларов, ибо к штрафу щедро приплюсованы всяческие расходы на членов рабочей группы Уорлд Атлетикс, обсуждавших с россиянами пути к восстановлению статуса ВФЛА.

Международная федерация легкой атлетики теряет доходы

Напомним, из-за чего сыр-бор. Прежнее и уже с позором ушедшее в отставку руководство ВФЛА пыталось недостойными методами спасти от заслуженной дисквалификации молодого прыгуна в высоту Лысенко, нарушившего Кодекс ВАДА. Новые люди, пришедшие к руководству нашей федерацией, признали ошибку, извинились, пообещали заплатить первоначальный штраф в 5, точнее в 6,31 миллиона. Но не сейчас, не в тяжелейшие месяцы, когда весь мир без исключения переживает тяжелые экономические последствия из-за не отступающей пандемии. Не отказываясь от уплаты, просили дать отсрочку, перенести, разбить платеж на части.

В результате решительный отказ Совета Уорлд Атлетикс и вдобавок резкие обвинения его главы лорда Коэ плюс новые жесточайшие меры к нашим легкоатлетам. Как будто только и ждали, сумеют ли в Москве выйти из труднейшей финансовой ситуации. Прекращено рассмотрение заявлений о допуске россиян к международным соревнованиям даже в убогом нейтральном статусе. Очень вероятно, Совет приплюсует к и без того немалой сумме штрафа еще 5 миллионов, так называемого условного наказания. И вообще исключит ВФЛА из своих рядов.

Ну, в чем виноваты конкретно наши ведущие спортсмены? В общепринятой мировой практике принцип коллективной ответственности отсутствует. Да, в разные давние годы и при разных диктаторских режимах, особенно в 1930-1940-х, он безжалостно применялся. Но теперь, когда темные времена позади, почему о нем вспомнили?

С конца июля 2020 года может быть вынесено решение о недопуске к соревнованиям всех отечественных легкоатлетов

Если цель Уорлд Атлетикс и ее президента убить королеву спорта - легкую атлетику - в России, то она близка к выполнению. Из-за группы далеких от любимого в стране вида спорта людей страдают чистые спортсмены. А ведь сколько раз звучали заявления, будто цель крупнейших международных спортивных организаций как раз в том, чтобы помочь им, не дать пропасть в трудные периоды жизни.

Вот и помогли...

В ближайшее время лорд Коэ, как руководитель Уорлд Атлетикс, должен после долгих лет ожидания стать членом МОК.

Наверняка не случайно его кооптация откладывалась и откладывалась. Возникает парадокс - членом крупнейшей в мире спортивной организации становится персона, чьи взгляды противоречат благородным принципам олимпизма. Где уж тут искать благородство. Будем считать, что и теперь это скорее дань популярнейшему виду спорта, чем самому лорду, известному отсутствием столь требующейся в МОК дипломатичности.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Блокнот Долгополова

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