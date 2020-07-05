За открывшиеся на Альбионе "свободы" британцы могут дорого заплатить

На Альбионе праздник. В субботу жителям Англии вернули то, о чем они тосковали долгих три с лишним месяца карантина. И вот, наконец, 4 июля "темницы" рухунули, и свобода их встретила радостно у входа - в музеи, рестораны, отели, кинотеатры, библиотеки, салоны красоты и парикмахерские, а также на открытые спортивные площадки. Карантинный режим резко ослабел.

Накануне введения новых правил жизнедеятельности Борис Джонсон созвал пресс-конференцию на Даунинг-стрит, в ходе которой глава правительства Британии предупредил, что коронавирус пока еще никуда не исчез. Джонсон подчеркнул, что страна пока только встает на путь нормализации, поэтому очень важно не злоупотребить открывшимися свободами. При этом старший советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти предупредил, что "следующих шагов, которые не были бы связаны с риском", в принципе не существует.

Ликованию жителей Альбиона не было конца. Не меньше радовались и владельцы пабов. Достаточно сказать, что некоторые хозяева пивных заведений открылись для посетителей аж в 6 утра. Но при этом, по некоторым данным, треть всех пабов, ресторанов и баров решили 4 и 5 июля не рисковать. "Кампания за настоящий эль" (Саmra) полагает, что половина пабов Англии останется по-прежнему закрыта.

Своей радостью поделилось с народом и министерство финансов, написав в своем Тwitter: "Хватайте выпивку". Правда, министерство было тотчас же подвергнуто коллективному осуждению за "дурной вкус" и очень скоро это послание народу исчезло. Британцы, осудившие выходку, напомнили авторам твитта, что вирус убил почти 43 тысячи британцев.

Между тем, истосковавшийся народ ринулся в субботу по пабам. Осуждать его за это было бы не совсем справедливо. Паб для британца веками был и остается главным местом общения с друзьями и коллегами по работе. Паб - это отдых в кругу "знакомых все лиц", ибо заглянув однажды в избранный паб и став его завсегдатаем, англичанин обретает эдакий второй дом. Здесь он может посидеть у камина, почитать газету, поработать на компьютере, посмотреть футбольный мяч и, конечно, выпить пару кружек фирменного пива.

Эпидемия коронавируса стала для пабов Англии ударом под дых. Британская Ассоциация пива и пабов в первом квартале этого года зафиксировала самую низкую продажу пива за последние 20 лет. Сегодня перед пабами Англии встала и еще одна проблема: большинство этих заведений обанкротятся и не выживут, если им придется согласиться на социальную дистанцию для посетителей в два метра. Исследование Ассоциации Британского Пива и Пабов показало, что 19 тысяч из 47 тысяч пабов Англии без поддержки и компенсации правительства за закрытие их заведений в период карантина - обанкротятся.

Что же касается дистанции в один метр, то, с точки зрения медиков, это расстояние не может гарантировать посетителей пабов от заражения коронавирусом. Как сообщила газета британских деловых кругов Financial Times, проведенное недавно исследование, показало, что многие граждане Великобритании обеспокоены открытием подобных заведений.

Несколько запутанно выглядело и признание премьер-министра Британии. 23 июня Борис Джоносон заявил: "Откровенно говоря, я не могу дождаться, когда смогу пойти в паб или ресторан, если даже это несовместимо с моей нынешней диетой... Я считаю, что люди должны выйти из дома, я думаю, что люди должны радоваться."

В тот самый день, когда пабы и рестораны Британии праздновали свое открытие после месяцев затворничества, я провела субботний вечер, гуляя по улицам Лондона и заглядывая в пабы и рестораны. К своему удивлению, я увидела толпы стоящих вокруг пивных заведений людей с кружками в руках и без масок на лицах. О соблюдении социальной дистанции не было и речи. Народ вышел на свободу, забыв все и вся. Я, признаюсь, не рискнула зайти ни в один из пабов. Протискиваться через толпы людей, напрочь забывших о том, что еще по сей день переживает их не вылечившаяся окончательно страна, я элементарно побоялась.