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05.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6736 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 650
  • 2. Московская область 287
  • 3. Санкт-Петербург 275
  • 4. Ханты-Мансийский АО 272
  • 5. Свердловская область 266
  • 6. Иркутская область 241
  • 7. Нижегородская область 217
  • 8. Ямало-Ненецкий АО 187
  • 9. Архангельская область 170
  • 10. Воронежская область 148
  • 11. Мурманская область 137
  • 12. Красноярский край 133
  • 13. Челябинская область 131
  • 14. Самарская область 127
  • 15. Алтайский край 115
  • 16. Новосибирская область 112
  • 17. Ульяновская область 105
  • 18. Саратовская область 97
  • 19. Волгоградская область 95
  • 20. Ростовская область 93
  • 21. Хабаровский край 89
  • 22. Омская область 86
  • 23. Тюменская область 83
  • 24. Ставропольский край 82
  • 25. Оренбургская область 82
  • 26. Республика Тыва 81
  • 27. Пензенская область 79
  • 28. Томская область 77
  • 29. Чувашская Республика 71
  • 30. Кемеровская область 71
  • 31. Тульская область 70
  • 32. Ивановская область 69
  • 33. Приморский край 65
  • 34. Краснодарский край 62
  • 35. Белгородская область 57
  • 36. Республика Коми 55
  • 37. Ленинградская область 53
  • 38. Пермский край 53
  • 39. Республика Дагестан 52
  • 40. Псковская область 51
  • 41. Брянская область 50
  • 42. Калужская область 50
  • 43. Кировская область 50
  • 44. Республика Карелия 48
  • 45. Республика Башкортостан 48
  • 46. Кабардино-Балкарская Республика 47
  • 47. Владимирская область 46
  • 48. Курская область 46
  • 49. Забайкальский край 46
  • 50. Республика Саха (Якутия) 45
  • 51. Тамбовская область 43
  • 52. Карачаево-Черкесская Республика 43
  • 53. Курганская область 42
  • 54. Республика Хакасия 42
  • 55. Камчатский край 42
  • 56. Республика Алтай 41
  • 57. Орловская область 40
  • 58. Рязанская область 40
  • 59. Тверская область 40
  • 60. Астраханская область 39
  • 61. Смоленская область 38
  • 62. Республика Татарстан 38
  • 63. Ярославская область 37
  • 64. Новгородская область 37
  • 65. Республика Калмыкия 37
  • 66. Липецкая область 35
  • 67. Республика Мордовия 35
  • 68. Сахалинская область 35
  • 69. Амурская область 34
  • 70. Республика Бурятия 29
  • 71. Республика Марий Эл 27
  • 72. Республика Адыгея 26
  • 73. Костромская область 22
  • 74. Республика Северная Осетия 22
  • 75. Вологодская область 21
  • 76. Ненецкий автономный округ 21
  • 77. Магаданская область 21
  • 78. Удмуртская Республика 20
  • 79. Калининградская область 16
  • 80. Республика Ингушетия 16
  • 81. Чеченская Республика 15
  • 82. Республика Крым 11
  • 83. г. Севастополь 6
  • 84. Еврейская АО 3

Всего в России зарегистрирован 681 251 случай (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский АО 0%
  • 2. г. Москва 0,3%
  • 3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика 0,5%
  • 4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,7%
  • 5. Республика Ингушетия, Калужская область, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Крым 0,8%
За сутки подтверждено 134 летальных случая
  • Владимирская область 3
  • Московская область 11
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 3
  • Тульская область 3
  • Москва 24
  • Архангельская область 1
  • Мурманская область 2
  • Новгородская область 1
  • Санкт-Петербург 42
  • Краснодарский край 1
  • Ростовская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Ставропольский край 1
  • Республика Чувашия 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 4
  • Пензенская область 2
  • Свердловская область 5
  • Ханты-Мансийский АО 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Алтайский край 2
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 3
  • Приморский край 1
  • Амурская область 3
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 10 161 человек.

За сутки выписано из стационаров 3 871 выздоровевших
  • Белгородская область 24
  • Брянская область 77
  • Владимирская область 27
  • Воронежская область 32
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 8
  • Курская область 19
  • Московская область 492
  • Рязанская область 20
  • Смоленская область 49
  • Тамбовская область 38
  • Тверская область 37
  • Тульская область 31
  • Ярославская область 30
  • Москва 561
  • Республика Карелия 19
  • Республика Коми 37
  • Архангельская область 70
  • Вологодская область 31
  • Ленинградская область 5
  • Мурманская область 9
  • Псковская область 6
  • Санкт-Петербург 248
  • Республика Адыгея 32
  • Республика Калмыкия 13
  • Республика Крым 3
  • Краснодарский край 36
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 12
  • Ростовская область 103
  • Республика Дагестан 57
  • Кабардино-Балкарская Республика 64
  • Карачаево-Черкесская Республика 76
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 30
  • Республика Башкортостан 40
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Мордовия 11
  • Республика Татарстан 6
  • Удмуртская Республика 2
  • Республика Чувашия 25
  • Пермский край 4
  • Кировская область 112
  • Нижегородская область 23
  • Оренбургская область 33
  • Пензенская область 15
  • Самарская область 22
  • Саратовская область 11
  • Ульяновская область 60
  • Курганская область 11
  • Свердловская область 145
  • Тюменская область 38
  • Ханты-Мансийский АО 175
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 38
  • Челябинская область 137
  • Республика Алтай 20
  • Республика Тыва 58
  • Алтайский край 48
  • Красноярский край 97
  • Иркутская область 26
  • Кемеровская область 32
  • Новосибирская область 31
  • Омская область 16
  • Томская область 55
  • Республика Бурятия 34
  • Республика Саха (Якутия) 60
  • Забайкальский край 32
  • Камчатский край 81
  • Приморский край 13
  • Амурская область 7
  • Магаданская область 23
  • Хабаровский край 5
  • Сахалинская область 3
  • Еврейская автономная область 2

За весь период пандемии выписано в России - 450 750 выздоровевших.

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