За сутки в России подтверждено 6736 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 650

2. Московская область 287

3. Санкт-Петербург 275

4. Ханты-Мансийский АО 272

5. Свердловская область 266

6. Иркутская область 241

7. Нижегородская область 217

8. Ямало-Ненецкий АО 187

9. Архангельская область 170

10. Воронежская область 148

11. Мурманская область 137

12. Красноярский край 133

13. Челябинская область 131

14. Самарская область 127

15. Алтайский край 115

16. Новосибирская область 112

17. Ульяновская область 105

18. Саратовская область 97

19. Волгоградская область 95

20. Ростовская область 93

21. Хабаровский край 89

22. Омская область 86

23. Тюменская область 83

24. Ставропольский край 82

25. Оренбургская область 82

26. Республика Тыва 81

27. Пензенская область 79

28. Томская область 77

29. Чувашская Республика 71

30. Кемеровская область 71

31. Тульская область 70

32. Ивановская область 69

33. Приморский край 65

34. Краснодарский край 62

35. Белгородская область 57

36. Республика Коми 55

37. Ленинградская область 53

38. Пермский край 53

39. Республика Дагестан 52

40. Псковская область 51

41. Брянская область 50

42. Калужская область 50

43. Кировская область 50

44. Республика Карелия 48

45. Республика Башкортостан 48

46. Кабардино-Балкарская Республика 47

47. Владимирская область 46

48. Курская область 46

49. Забайкальский край 46

50. Республика Саха (Якутия) 45

51. Тамбовская область 43

52. Карачаево-Черкесская Республика 43

53. Курганская область 42

54. Республика Хакасия 42

55. Камчатский край 42

56. Республика Алтай 41

57. Орловская область 40

58. Рязанская область 40

59. Тверская область 40

60. Астраханская область 39

61. Смоленская область 38

62. Республика Татарстан 38

63. Ярославская область 37

64. Новгородская область 37

65. Республика Калмыкия 37

66. Липецкая область 35

67. Республика Мордовия 35

68. Сахалинская область 35

69. Амурская область 34

70. Республика Бурятия 29

71. Республика Марий Эл 27

72. Республика Адыгея 26

73. Костромская область 22

74. Республика Северная Осетия 22

75. Вологодская область 21

76. Ненецкий автономный округ 21

77. Магаданская область 21

78. Удмуртская Республика 20

79. Калининградская область 16

80. Республика Ингушетия 16

81. Чеченская Республика 15

82. Республика Крым 11

83. г. Севастополь 6

84. Еврейская АО 3 Всего в России зарегистрирован 681 251 случай (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский АО 0%

2. г. Москва 0,3%

3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика 0,5%

4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,7%

5. Республика Ингушетия, Калужская область, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Крым 0,8% За сутки подтверждено 134 летальных случая Владимирская область 3

Московская область 11

Смоленская область 1

Тверская область 3

Тульская область 3

Москва 24

Архангельская область 1

Мурманская область 2

Новгородская область 1

Санкт-Петербург 42

Краснодарский край 1

Ростовская область 2

Республика Дагестан 2

Ставропольский край 1

Республика Чувашия 3

Кировская область 1

Нижегородская область 4

Пензенская область 2

Свердловская область 5

Ханты-Мансийский АО 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Алтайский край 2

Новосибирская область 7

Омская область 3

Приморский край 1

Амурская область 3

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 10 161 человек. За сутки выписано из стационаров 3 871 выздоровевших Белгородская область 24

Брянская область 77

Владимирская область 27

Воронежская область 32

Ивановская область 3

Костромская область 8

Курская область 19

Московская область 492

Рязанская область 20

Смоленская область 49

Тамбовская область 38

Тверская область 37

Тульская область 31

Ярославская область 30

Москва 561

Республика Карелия 19

Республика Коми 37

Архангельская область 70

Вологодская область 31

Ленинградская область 5

Мурманская область 9

Псковская область 6

Санкт-Петербург 248

Республика Адыгея 32

Республика Калмыкия 13

Республика Крым 3

Краснодарский край 36

Астраханская область 4

Волгоградская область 12

Ростовская область 103

Республика Дагестан 57

Кабардино-Балкарская Республика 64

Карачаево-Черкесская Республика 76

Республика Северная Осетия - Алания 9

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 30

Республика Башкортостан 40

Республика Марий Эл 5

Республика Мордовия 11

Республика Татарстан 6

Удмуртская Республика 2

Республика Чувашия 25

Пермский край 4

Кировская область 112

Нижегородская область 23

Оренбургская область 33

Пензенская область 15

Самарская область 22

Саратовская область 11

Ульяновская область 60

Курганская область 11

Свердловская область 145

Тюменская область 38

Ханты-Мансийский АО 175

Ямало-Ненецкий автономный округ 38

Челябинская область 137

Республика Алтай 20

Республика Тыва 58

Алтайский край 48

Красноярский край 97

Иркутская область 26

Кемеровская область 32

Новосибирская область 31

Омская область 16

Томская область 55

Республика Бурятия 34

Республика Саха (Якутия) 60

Забайкальский край 32

Камчатский край 81

Приморский край 13

Амурская область 7

Магаданская область 23

Хабаровский край 5

Сахалинская область 3

Еврейская автономная область 2 За весь период пандемии выписано в России - 450 750 выздоровевших. Еще 561 пациент вылечился от коронавируса в Москве