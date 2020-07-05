За сутки в России подтверждено 6736 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 29,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 650
- 2. Московская область 287
- 3. Санкт-Петербург 275
- 4. Ханты-Мансийский АО 272
- 5. Свердловская область 266
- 6. Иркутская область 241
- 7. Нижегородская область 217
- 8. Ямало-Ненецкий АО 187
- 9. Архангельская область 170
- 10. Воронежская область 148
- 11. Мурманская область 137
- 12. Красноярский край 133
- 13. Челябинская область 131
- 14. Самарская область 127
- 15. Алтайский край 115
- 16. Новосибирская область 112
- 17. Ульяновская область 105
- 18. Саратовская область 97
- 19. Волгоградская область 95
- 20. Ростовская область 93
- 21. Хабаровский край 89
- 22. Омская область 86
- 23. Тюменская область 83
- 24. Ставропольский край 82
- 25. Оренбургская область 82
- 26. Республика Тыва 81
- 27. Пензенская область 79
- 28. Томская область 77
- 29. Чувашская Республика 71
- 30. Кемеровская область 71
- 31. Тульская область 70
- 32. Ивановская область 69
- 33. Приморский край 65
- 34. Краснодарский край 62
- 35. Белгородская область 57
- 36. Республика Коми 55
- 37. Ленинградская область 53
- 38. Пермский край 53
- 39. Республика Дагестан 52
- 40. Псковская область 51
- 41. Брянская область 50
- 42. Калужская область 50
- 43. Кировская область 50
- 44. Республика Карелия 48
- 45. Республика Башкортостан 48
- 46. Кабардино-Балкарская Республика 47
- 47. Владимирская область 46
- 48. Курская область 46
- 49. Забайкальский край 46
- 50. Республика Саха (Якутия) 45
- 51. Тамбовская область 43
- 52. Карачаево-Черкесская Республика 43
- 53. Курганская область 42
- 54. Республика Хакасия 42
- 55. Камчатский край 42
- 56. Республика Алтай 41
- 57. Орловская область 40
- 58. Рязанская область 40
- 59. Тверская область 40
- 60. Астраханская область 39
- 61. Смоленская область 38
- 62. Республика Татарстан 38
- 63. Ярославская область 37
- 64. Новгородская область 37
- 65. Республика Калмыкия 37
- 66. Липецкая область 35
- 67. Республика Мордовия 35
- 68. Сахалинская область 35
- 69. Амурская область 34
- 70. Республика Бурятия 29
- 71. Республика Марий Эл 27
- 72. Республика Адыгея 26
- 73. Костромская область 22
- 74. Республика Северная Осетия 22
- 75. Вологодская область 21
- 76. Ненецкий автономный округ 21
- 77. Магаданская область 21
- 78. Удмуртская Республика 20
- 79. Калининградская область 16
- 80. Республика Ингушетия 16
- 81. Чеченская Республика 15
- 82. Республика Крым 11
- 83. г. Севастополь 6
- 84. Еврейская АО 3
Всего в России зарегистрирован 681 251 случай (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский АО 0%
- 2. г. Москва 0,3%
- 3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика 0,5%
- 4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,7%
- 5. Республика Ингушетия, Калужская область, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Крым 0,8%
За сутки подтверждено 134 летальных случая
- Владимирская область 3
- Московская область 11
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 3
- Москва 24
- Архангельская область 1
- Мурманская область 2
- Новгородская область 1
- Санкт-Петербург 42
- Краснодарский край 1
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 2
- Ставропольский край 1
- Республика Чувашия 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 4
- Пензенская область 2
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский АО 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Алтайский край 2
- Новосибирская область 7
- Омская область 3
- Приморский край 1
- Амурская область 3
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 10 161 человек.
За сутки выписано из стационаров 3 871 выздоровевших
- Белгородская область 24
- Брянская область 77
- Владимирская область 27
- Воронежская область 32
- Ивановская область 3
- Костромская область 8
- Курская область 19
- Московская область 492
- Рязанская область 20
- Смоленская область 49
- Тамбовская область 38
- Тверская область 37
- Тульская область 31
- Ярославская область 30
- Москва 561
- Республика Карелия 19
- Республика Коми 37
- Архангельская область 70
- Вологодская область 31
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 9
- Псковская область 6
- Санкт-Петербург 248
- Республика Адыгея 32
- Республика Калмыкия 13
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 36
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 12
- Ростовская область 103
- Республика Дагестан 57
- Кабардино-Балкарская Республика 64
- Карачаево-Черкесская Республика 76
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 30
- Республика Башкортостан 40
- Республика Марий Эл 5
- Республика Мордовия 11
- Республика Татарстан 6
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 25
- Пермский край 4
- Кировская область 112
- Нижегородская область 23
- Оренбургская область 33
- Пензенская область 15
- Самарская область 22
- Саратовская область 11
- Ульяновская область 60
- Курганская область 11
- Свердловская область 145
- Тюменская область 38
- Ханты-Мансийский АО 175
- Ямало-Ненецкий автономный округ 38
- Челябинская область 137
- Республика Алтай 20
- Республика Тыва 58
- Алтайский край 48
- Красноярский край 97
- Иркутская область 26
- Кемеровская область 32
- Новосибирская область 31
- Омская область 16
- Томская область 55
- Республика Бурятия 34
- Республика Саха (Якутия) 60
- Забайкальский край 32
- Камчатский край 81
- Приморский край 13
- Амурская область 7
- Магаданская область 23
- Хабаровский край 5
- Сахалинская область 3
- Еврейская автономная область 2
За весь период пандемии выписано в России - 450 750 выздоровевших.