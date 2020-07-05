Запуск на Луну российского аппарата запланирован на 1 октября 2021 года

Запуск на Луну российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года. Это будет первый после 45-летнего перерыва полет нашего аппарата в спутнику Земли. Предыдущая миссия "Луна-24" состоялась в 1976 году.

Сейчас "Роскосмос" сообщил подробности о сроках изготовления и испытаний нового аппарата "Луна-25". Обязательным этапом его создания является проведение электрических и функциональных испытаний, которые начнутся в I квартале 2021 года, а завершатся летом. Пуск намечен на 1 октября 2021 года, посадка - в середине месяца.

Проект "Луна-25" - часть российской лунной программы. Миссия нацелена на исследование поверхности Луны в околополярной области, а также отработку технологии мягкой посадки.

Отметим, что полярный район впервые выбран для работы космического аппарата. До сих пор все советские и американские миссии, а также аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора. К сожалению, реализация программы "Луна-25" сильно затянулась: изначально запуск планировался еще в 2014 году, но в последующем сроки несколько раз переносились.